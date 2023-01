Le français Coriolis Service dans l’escarcelle du Groupe Intelcia

Intelcia poursuit son développement et renforce ses positions. Le leader marocain de l’outsourcing a officialisé dans ses rangs l’arrivée de Coriolis Service, un opérateur français spécialisé en matière de prestations de gestion de la relation client pour le compte de grandes entreprises en France et à l’étranger.

«Bienvenue aux équipes de Coriolis Service dans la famille Intelcia. Avec plus de 4 000 salariés en France et un 17ème pays de présence, la Tunisie, Intelcia renforce considérablement son dispositif de production au service de ses clients du marché français», peut-on lire sur la page linkedin de Karim Bernoussi, co-fondateur et PDG d’Intelcia Group. Faut-il se souvenir qu’en septembre 2021, le groupe Altice de l’homme d’affaires Patrick Drahi, qui est dans le tour de table d’Intelcia à hauteur de 65%, avait annoncé l’acquisition de Coriolis Télécom, de son réseau de 230 points de vente en propre et affiliés et de son parc de 500 000 abonnés, en plus de ses 30 000 entreprises clientes. Une vente qui, en avril 2022, avait reçu le blanc-seing de l’Autorité de la concurrence en France.