Lubrifiants. Vivo Energy Maroc lance une nouvelle gamme de produits

Vivo Energy Maroc annonce une avancée significative une évolution stratégique majeure dans son offre de lubrifiants et de services Shell. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une réponse proactive aux changements du parc automobile national, qui connaît une montée en puissance des véhicules modernes, notamment des voitures hybrides.

En réponse à l’évolution du parc automobile marocain, l’opérateur pétrolier lance sa nouvelle gamme Shell Helix, incluant des produits tels que le Shell Helix Hybrid 0W20 pour véhicules hybrides, et les Shell Helix Ultra 0W20 C5 & 0W30 C2/C3 pour une meilleure protection des moteurs. Des formulations spécifiques comme le Shell Helix Ultra AR-L 5W30 & AG 5W30, et le Shell Helix HX8 ECT 5W30 & 5W40 C2/C3 sont également disponibles, témoignant de l’engagement de Vivo Energy Maroc envers une technologie de lubrification de pointe.

Lire aussi | Voitures neuves au Maroc. Le marché a stagné en 2023

Faut-il souligner que les lubrifiants de haute performance offrent des avantages significatifs en termes d’économies de consommation et d’entretien. «Cette mise à jour stratégique de notre offre de lubrifiants est le résultat d’une analyse approfondie des tendances du marché et des besoins des véhicules modernes. Nous sommes fiers de présenter des solutions qui maximisent la performance et la durabilité des véhicules» a précisé Tarik Barakat, Directeur Lubrifiants de Vivo Energy Maroc.

A noter qu’en parallèle à cette offre produit, Vivo Energy Maroc étend son offre de services avec la multiplication des Shell Helix Service Centres, un concept créé en mai 2022 qui a atteint à ce jour 8 centres automobiles de proximité, répartis sur Casablanca, El Jadida, Agadir et Tanger, ouverts 7j/7.