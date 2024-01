Bouznika. Démolition de cabanons non réglementaires

La démolition de constructions informelles sur la plage de Dahomey, à Bouznika, a démarré ce mardi 17 janvier, avec la présence de forces de sécurité et d’autorités locales.

Cette opération, qui pourrait s’étendre à la plage nord de Bouznika, a été précédée par la démolition d’un bâtiment controversé le 5 juin 2023, suscitant un débat intense aux niveaux local et régional, a-t-on appris de sources responsables appartenant aux autorités locales.

La décision de démolir des cabanons sur la plage de Dahomey fait partie d’un programme qui comprend plusieurs étapes, considérant toutes les constructions comme une « occupation temporaire » en dehors du cadre légal. Suite à des arrangements administratifs, tels que le processus de location suspendu depuis plusieurs années, une association résidentielle s’est vu attribuer la responsabilité de plusieurs procédures.

Lire aussi | L’Algérie décidée à payer plus cher son fret maritime pour éviter de transiter par Tanger Med

La plage de Dahomey, considérée comme un « point noir » sur la côte sud de Bouznika, subit actuellement des réformes dans le cadre du développement économique et de la préparation à des événements sportifs majeurs, tels que la Coupe d’Afrique 2025 et les finales de la Coupe du Monde 2030. Ces réformes visent à créer les conditions nécessaires pour ces événements et à promouvoir un développement civilisationnel moderne dans diverses régions du royaume.

Lire aussi | Région chinoise de Taïwan : les résultats des élections soutiennent le principe d’une seule Chine

La décision de démolir les constructions informelles à Dahomey a suscité la colère de certains propriétaires qui ont protesté contre le manque de communication et leur non-implication dans ces décisions.