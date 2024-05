Hala Benkhaldoun: Intrépide exploratrice

Femme épanouie, Hala Benkhaldoun est aussi une professionnelle qui mène sa carrière avec brio, animée par le désir ardent de créer un impact positif.

Son parcours atypique, de la finance au tourisme, fait d’elle aujourd’hui la Directrice générale d’Intrepid Travel Maroc. Ce qu’elle assume dans un esprit combatif, alliant management et leadership au quotidien. Diplômée d’un Master en Actuariat et Ingénierie Financière obtenu à l’Université Paris Dauphine après avoir décroché son baccalauréat scientifique au Lycée Victor Hugo de Marrakech, Hala Benkhaldoun a débuté sa carrière chez Mazars en tant que consultante en actuariat financier, ce qui lui a permis de travailler sur de nombreuses missions en France, en Suisse et au Royaume-Uni.

Après quelques années d’expérience professionnelle, elle ressent le besoin de revenir au Maroc. C’est ainsi qu’elle intègre le groupe BMCI BNP Paribas en tant que Relationship Manager en Corporate Banking à Marrakech, sa ville de cœur. Cette expérience enrichissante va permettre à Hala Benkhaldoun de s’intégrer dans le tissu économique local et de découvrir par elle-même les défis et opportunités de la région. Ainsi, au cours de ses activités, elle a découvert Intrepid, un tour opérateur australien de renommée mondiale dans le domaine du tourisme responsable. Passionnée par la découverte de nouvelles cultures et animée par son engagement dans le milieu associatif, Hala a été particulièrement inspirée par les valeurs et la mission sociale et environnementale du groupe.

Aujourd’hui, en dehors de la filiale opérationnelle marocaine d’Intrepid qu’elle dirige, elle pilote également le centre de services partagés du groupe australien basé à Marrakech, comptant environ une centaine de collaborateurs et 150 guides touristiques. En plus d’être aujourd’hui l’une des figures du secteur marocain du tourisme, Hala Benkhaldoun milite aux côtés d’Intrepid pour l’accès à l’éducation et l’autonomisation des femmes, en encourageant la représentativité des femmes dans le secteur du tourisme et en soutenant l’association Education For All. « Il est indéniable que plusieurs aspects positifs ont été observés au Maroc en termes de progrès économiques. Cependant, de nombreux défis persistent comme les disparités de développement entre les zones rurales et urbaines ou encore la représentativité et l’autonomisation des femmes », estime-t-elle.