Bank Of Africa lance sa série de rencontres « CapAccess by BOA »

Bank Of Africa (BOA) entame une série de rencontres régionales dans le cadre du lancement de sa solution de financement « CapAccess by BOA ».

En partenariat avec le Fond Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) et TAMWILCOM, cette initiative vise à stimuler l’investissement des PME/ETI au Maroc.

L’objectif principal de ces rencontres est de renforcer la dynamique des investissements des PME/ETI en fournissant un soutien financier adapté et en créant des conditions propices à leur croissance. Pour ce faire, Bank Of Africa adopte une approche de proximité régionale afin d’informer ses clients sur les avantages et les mécanismes de l’offre CapAccess by BOA.

Le partenariat entre BOA, FM6I et TAMWILCOM reflète une ambition commune de renforcer le rôle du secteur privé dans le financement de l’économie nationale.

Ces rencontres régionales offrent aux entreprises de différentes régions du pays un accès direct à des informations essentielles sur le financement de leurs projets d’investissement. Elles permettent également des échanges avec des experts en financement et des représentants de BOA, du FM6I et de TAMWILCOM, afin de comprendre les mécanismes du produit CapAccess by BOA, les montages financiers disponibles, les taux attractifs et d’autres avantages.

Bank Of Africa réitère ainsi son engagement à soutenir activement l’investissement productif au Maroc, en alignement avec la stratégie nationale de développement économique. Elle confirme également son rôle dans la croissance des entreprises engagées en faveur du développement durable, en respectant les normes ESG et en évaluant l’impact environnemental, social et de gouvernance.