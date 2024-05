Le spécialiste des couettes et de couvertures SAFILAT dans de beaux draps

Dans le sillage d’une année 2023 assez compliquée pour le secteur marocain du textile avec une baisse significative des exportations vers l’Union Européenne (premier marché du Maroc en export d’habillement), les difficultés micro-économiques s’amoncellent dans le ciel de ce secteur des plus cycliques, rythmé entre autres paramètres conjoncturels et concurrentiels, par l’évolution du pouvoir d’achat des citoyens du vieux continent.

Après les difficultés avérées des fabricants du Denim à commencer par le premier d’entre eux, en l’occurrence Settavex qui a de plus en plus du mal à honorer ses dettes y compris celles des fournisseurs), mais également de l’opérateur de taille moyenne New Wash qui est entré récemment en redressement judiciaire, un autre acteur est en proie à des difficultés financières potentiellement létales.

Il s’agit de Société Africaine de Filature et Textile au Maroc (SAFILAT), un spécialiste cette fois-ci de la fabrication de couverture, de couette et linge de maison qui se retrouve…..dans de beaux draps ! Aussi, cette PME familiale subit depuis quelques semaines des saisies exécutoires de la part du Tribunal de commerce de Casablanca qui cherche à faire droit aux créanciers privilégiés en organisant des ventes aux enchères sur les biens ainsi saisis.

Il faut dire, que la hausse des coûts des intrants depuis quelques années et le manque de compétitivité à l’international de SAFILAT, a provoqué une véritable descente aux enfers chez cette entité qui existe depuis près d’un demi-siècle avec un chiffre d’affaires tombé à six millions de dirhams en 2022 contre près de 50 millions en vitesse de croisière au début de la décennie précédente.

Ce qui a entraîné une perte nette de neuf millions de dirhams et laminé en bonne partie les fonds propres. En attendant un éventuel plan de reprise d’activité à concocter par l’actionnaire de référence, ce sont des dizaines d’emplois qui ont été détruits et d’autres encore sont, désormais, des plus menacés.