La série de défaillances des entreprises de BTP s’allonge

Est-ce le début de la fin pour une énième entreprise de BTP au Maroc ?

Après la déroute déplorée au cours des dernières années de plusieurs acteurs d’un secteur mis à mal par plusieurs vicissitudes et chocs extérieurs, notamment la liquidation de Sintram, Thermo Darias et bientôt probablement de l’Entreprise Oulad Zerrad de Travaux Divers ou encore le redressement judiciaire de l’Entreprise Sefiani pour ne citer que ceux les plus en vue, un autre opérateur, et non des moindres, entre dans une phase de fragilité potentiellement létale.

Il s’agit de LC Building, une entreprise familiale fondée en 1993 et qui s’était distinguée au cours des années 2000 par de belles réalisations comme le showroom de Porsche à Ain Sebaa à Casablanca, le Parc Sindibad à Ain Diab à Casablanca, l’Hôtel Onomo Casablanca et l’École Jacques Chirac à Rabat, mais elle avait également défrayé la chronique plus récemment par l’affaire de la villa de Lalla Meryem que LC Builbing aurait livrée avec une kyrielle de malfaçons.

Selon des observateurs avertis, cette affaire qui avait atterri à la place publique en février 2023, a certainement contribué à la descente aux enfers de l’entreprise dirigée par Mohamed Lahjouji qui, depuis plusieurs mois, essuie des ventes judiciaires aux enchères à son détriment, ce qui risque fortement de compromettre sa pérennité à court terme.

Rappelons qu’à son apogée, LC Building avait dépassé la barre des 400 millions avant de perdre du terrain progressivement à partir de la crise du Covid-19.