L’émirati Equiti Group Management ferme une de ses filiales au Maroc

Moins de deux ans après en avoir acquis la totalité du capital auprès de ses fondateurs, le groupe Cloud Invest, affilié à un opérateur émirati, met en liquidation sa filiale Tranzway.

Cette décision fait suite à la perte d’un important contrat par cette entité fondée auparavant par Mohamed Al SADEQ et Adil CHOUHAD et qui était spécialisée dans le développement informatique. Cette décision radicale traduit également la volonté des actionnaires de Cloud Invest de rationaliser la structure juridique du groupe au Maroc qui se spécialise depuis sa création en 2013, dans les solutions digitales de paiement et le transaction management destinés aux opérateurs de secteurs divers tels les banques, les retailers, les acteurs de la micro-finance, les pétroliers ou encore les industriels qui brassent des paiements de masse.

Lire aussi | En pleine crise, Volkswagen envisage dégraissage et fermetures d’usines

Quant aux ingénieurs et autres salariés de la société en cours de liquidation, ils devront rejoindre la maison-mère pour renforcer les différentes équipes qui travaillent sur de multiples projets que ce soit au Maroc ou à l’étranger. Il faut dire, que le succès de Cloud Invest a dépassé son marché domestique avec des contrats en Tunisie (avec la filiale tunisienne d’OLA Energy) ou au Gabon (avec PetroGabon).

Lire aussi | France. L’usine française du laboratoire suédois RÉCIPHARM, menacée de fermeture, passe sous pavillon marocain

Rappelons, que Cloud Invest est une filiale d’Equiti Group Management Limited en partenariat avec un minoritaire marocain. Créé en 2020, ce groupe émirati opère, depuis, dans les métiers technologiques dans plusieurs pays de la région MENA.