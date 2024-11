L’espagnol Alquivent Levante débarque au Maroc

En pleine forme depuis la reprise post-Covid19, le marché marocain du BTP attire de plus en plus d’opérateurs étrangers dans différents segments.

Après le chinois XCMG, c’est au tour d’une PME ibérique de poser son baluchon dans notre pays. Il s’agit d’Alquivent Levante qui opère dans la vente et la location d’engins et d’outils de chantiers de travaux publics et d’ingénierie civile. Aussi, cet opérateur basé à Murcia fait son premier pas à l’international en créant une filiale au Maroc.

Dénommée Alquivent Maroc, cette nouvelle entité aura pour objectif de répliquer dans notre pays le modèle qui a fait la réussite en Espagne, et surtout en Andalousie, de sa maison-mère, à savoir une combinaison intelligente entre vente et location d’outils spéciaux et d’engins de chantier avec une forte valeur ajoutée, notamment pour la partie location de grosses machines de levage qui requiert un savoir-faire particulier et des grutiers très bien formés (une denrée de plus en plus rare au Maroc !).

Alquivent Levante, qui a dépassé en 2023 la barre des 50 millions d’euros (plus de 500 millions de dirhams) en chiffre d’affaires, compte sur son implantation marocaine pour accélérer le rythme de son développement.

Sur le nouveau territoire où elle s’apprête à déployer ses ailes, cette PME familiale aura à croiser le fer avec une autre entreprise espagnole, à savoir Eurogruas, qui domine le marché marocain de la location d’engins de BTP à travers sa filiale Eurogrues Maroc.