Le Groupe Centrelec élargit son offre d’efficacité énergétique

Le groupe Centrelec confirme ses ambitions dans les énergies renouvelables. En effet, ce groupe familial créé en 1979 par feu Azelarab El Harti franchit une nouvelle étape dans son offre de solutions d’efficacité énergétique clés en main à travers sa filiale dédiée Dardis.

Après avoir soumissionnée en 2021 à des appels d’offres de MASEN pour développer des parcs solaires de taille moyenne pour répondre aux besoins énergétiques des industriels marocains (projets toujours en cours) dans le cadre de la Loi 13-09, le groupe Centrelec se positionne aujourd’hui dans le financement et la mise à disposition de centrales solaires de taille plus réduite et mono-client dans le cadre cette fois-ci de l’autoproduction d’électricité.

Ce shift de la part du groupe qui compte plusieurs décennies d’expérience en installation et intégration de solutions électriques, lui permet de toucher une base plus large de la clientèle et pour des projets d’énergie verte de taille inférieure à 5 MW soit comptant pour des investissements de moins 25 millions de dirhams. En clair, Centrelec propose non seulement aux industriels marocains de leur vendre des installations photovoltaïques essentielles pour leur besoin de décarbonation, mais également de leur financer une telle infrastructure. Ce qui répond à un besoin allant crescendo chez les industriels marocains qui ne veulent plus financer eux-mêmes de telles installations.

Pour l’instant, rien ne filtre sur le mode de financement déployé par Centrelec pour poursuivre un tel élan, mais c’est là où le bât blesse pour des installateurs comme lui et comme Adiwatt (qui avait financé un parc d’un MW pour Polydesign en 2022), car de telles opérations nécessitent la mobilisation de fonds importants sur une longue durée (pouvant atteindre 15 ans, voire plus !). Ce qui n’est pas chose aisée pour des PME même de la taille de Centrelec qui revendique un chiffre d’affaires de près de 300 millions de dirhams pour un total de 400 employés à travers le Maroc.