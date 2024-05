Houda El Bahri: L’équilibre prudence-risque

Houda El Bahri, Secrétaire Générale de La Marocaine Vie, cumule près de 18 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, développant une expertise solide dans les domaines juridiques et de gestion des risques opérationnels.

Pendant sa carrière, elle a contribué à préserver l’intégrité des entreprises, gagnant et maintenant la confiance de toutes les parties prenantes.

Avant de rejoindre La Marocaine Vie, elle a passé une grande partie de sa carrière chez Axa Assurance Maroc. Elle a commencé en tant que Juriste d’affaires en 2006, avant d’évoluer vers le poste de Responsable Juridique et Conformité trois ans plus tard. En 2011, elle rejoint le Groupe Royal Air Maroc en tant que Chef de Département Corporate, avant de retourner chez Axa Assurance Maroc en tant que Responsable Juridique et Contentieux. En 2015, elle est nommée Directrice en charge du Juridique et du Contrôle Interne, puis Directrice des Affaires Générales, devenant membre du Comité Exécutif de la compagnie trois ans plus tard.

À cette occasion, elle est chargée du pilotage des activités juridiques, du contrôle interne, de l’inspection des agences, de la conformité et des réclamations clients, ainsi que de la supervision des activités juridiques des entités subsahariennes du Groupe Axa (Cameroun, Gabon, Côte d’Ivoire et Sénégal) et Axa Crédit. En 2021, elle rejoint La Marocaine Vie en tant que Secrétaire Générale et intègre son Comité Exécutif. Sa mission principale est d’accompagner les ambitions stratégiques de la compagnie, en mettant l’accent sur la maîtrise des risques opérationnels et l’amélioration de la satisfaction et de la fidélisation des clients.

Après une licence en droit privé au Maroc à l’Université Hassan 1er, elle a poursuivi ses études en France pour une spécialisation en droit des assurances à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Concernant le bilan des réformes, elle explique qu’« après des décennies de réformes, le Maroc connaît indéniablement aujourd’hui un rayonnement international et fait figure de modèle sur le continent africain. Et qui dit réforme, fait référence à celle du code de la famille en premier lieu ». Pour Houda El Bahri, « la réforme du code de la famille est au centre des préoccupations. Après une refonte en 2004 considérée comme une révolution, consacrant notamment l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de mariage et la protection des droits des femmes en cas de divorce, S.M. le Roi a ordonné une nouvelle réforme de la Moudawana, en phase avec notre époque, pour protéger les droits des enfants et permettre aux femmes d’occuper la place qui leur revient de droit dans la société marocaine. Les motifs d’espoir sont donc nombreux, mais ils se confrontent à des défis de taille ».