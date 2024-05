Hind Driouech: La coureuse de fond

Cela fait maintenant trois ans que Hind Driouech dirige le Marché des Commerçants/Artisans, TPE et Entrepreneuriat du premier groupe bancaire et financier du Maroc et du Maghreb.

Sur un marché stratégique et en pleine croissance, elle mène de grands défis. En effet, le secteur joue un rôle crucial au sein de l’économie marocaine et constitue un véritable moteur de développement au niveau local dans les différentes régions. La TPE constitue à elle seule aujourd’hui plus de 90% du total des entreprises établies à l’échelle du Royaume.

Hind Driouech est un vrai exemple de détermination et de réussite pour bon nombre de femmes dans le milieu professionnel. Après un bac en sciences mathématiques et des classes préparatoires au lycée Mohammed V à Casablanca, elle a décroché son diplôme d’Ingénieur d’État en informatique à Rabat, major de sa promotion, ce qui lui a permis de bénéficier d’une bourse de mérite française pour poursuivre un DEA en informatique, plus précisément en cryptographie et sécurité informatique.

De retour au Maroc, Hind entame sa carrière dans une banque de la place avant de rejoindre en 2008 Attijariwafa bank, qui a cru dur comme fer et très tôt que la transformation de la relation client à l’aune des défis imposés par la révolution numérique est une nécessité impérieuse. C’est ainsi qu’elle rejoint la Banque Multicanale pour la mise en place du Centre d’appel et du Libre-Service Bancaire.

En 2010, Hind Driouech eut l’opportunité de prendre la responsabilité de la Banque Digitale, où elle a géré la mise en place des solutions digitales destinées à la clientèle. Le projet a connu une véritable réussite, notamment à travers la création de la première application aux standards internationaux, menant ainsi la banque à devenir la référence du Digital sur le marché marocain. Résultat des courses : en 2021, elle s’est vu appeler à occuper le poste de Directeur du Marché des Commerçants/Artisans, TPE et Entrepreneuriat.

Pourtant, elle ne dort pas sur ses lauriers. En parallèle, elle a poursuivi le parcours Haut Potentiel de l’ESCP et a obtenu en 2023 la certification au cursus des administrateurs de l’Institut Marocain des Administrateurs.

Pour Hind, l’entreprise marocaine a connu une évolution très intéressante au fil des années. « Toutefois, elle doit faire face à de grands défis, notamment la compétitivité imposée par les marchés nationaux et internationaux, y compris pour attirer les meilleurs profils », dit-elle.