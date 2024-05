Noujoud Cherraka: Moroccan Touch

Noujoud Cherraka, Directrice du magasin Bricoma Mohammedia, se distingue par son indéfectible ambition inébranlable qui a toujours guidé ses actions pour atteindre ses objectifs professionnels.

Au cours de ses 22 ans de carrière, elle a mis en avant son ambition et son dévouement au service de quatre entreprises, menant à bien chaque projet qui lui a été confié. Après des études de commerce, Noujoud a débuté sa carrière dans un établissement hôtelier de renom à Marrakech, où elle a pu acquérir une solide expertise en matière de communication, de facilité d’adaptation et de compétences techniques, grâce à la diversité des clients avec lesquels elle était en contact.

Lire aussi | Hala Benkhaldoun: Intrépide exploratrice

Cherchant à relever de nouveaux défis, elle a ensuite intégré une grande entreprise spécialisée dans la grande distribution de meubles en kit. Sa réussite dans la première mission en tant que responsable d’un magasin en difficulté était à l’origine de sa nomination en tant que chef de zone Casablanca et région Nord. Ce passage fut très riche en termes de management d’équipe de gestion et de prise de décision. Elle a ensuite piloté le projet du premier centre commercial au Maroc spécialisé dans l’équipement et la décoration d’intérieur qui va du petit accessoire au grand meuble.

« C’est un projet qui me tient particulièrement à cœur car je l’ai vu naître et je l’ai accompagné à travers toutes ses étapes de croissance depuis sa construction. Pendant 9 ans, j’ai acquis des connaissances importantes dans les domaines financiers et juridiques qui viennent orner mon aptitude managériale », précise-t-elle. « Aujourd’hui, je suis fière de faire partie de la Famille Bricoma où j’occupe le poste de Directrice Magasin, une entreprise 100% Marocaine leader dans le domaine du Bricolage au Maroc. Je profite, d’ailleurs, de l’occasion pour remercier le Top Management qui m’a fait confiance pour prouver, une fois de plus, que la Femme peut aussi, à l’instar de l’Homme, occuper des postes de responsabilité faisant ainsi de la parité non pas un vain mot, mais une chose concrète et palpable sur le terrain », explique-t-elle.

Lire aussi | Naoual Ben Amar: Maturité et intensité

Sa réussite dans son rôle de responsable de magasin a démontré sa capacité à exceller dans un environnement dynamique, exigeant et en constante évolution. Noujoud incarne une détermination sans faille qui lui a permis de transformer chaque opportunité en succès, faisant d’elle un exemple inspirant de leadership, de persévérance et de réussite dans le monde professionnel.