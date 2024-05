Une étudiante marocaine obtient le score le plus élevé au monde au Major Field Test

Wissal Filali Azhari, étudiante à Al Akhawayn, a réalisé un exploit en se classant première au Major Field Test (MFT), avec un score de 198 sur 200, le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de l’institution.

Cette performance exceptionnelle vient consolider le précédent record établi l’année dernière par Nassima Ait Benichou, également étudiante à Al Akhawayn, qui avait obtenu un score de 197/200, se plaçant ainsi en deuxième position au même examen.

« Les performances de Wissal et de Nassima représentent ainsi un témoignage éclatant de leur travail acharné, de leur dévouement et de leur ambition. Ils viennent également souligner l’excellence de l’éducation dispensée par l’Université Al Akhawayn qui ne ménage aucun effort pour donner, à ses étudiants, tous les moyens pour briller et se distinguer tant à l’échelle nationale qu’internationale », se félicite, dans un communiqué, l’université basée à Ifrane.

« C’est un moment de fierté pour nous tous à l’Université Al Akhawayn alors que nous poursuivons notre mission de former les futurs dirigeants du Maroc et d’Afrique. La réussite remarquable de nos étudiantes illustre également le potentiel énorme de la jeunesse marocaine et les réalisations qu’elle peut enregistrer », s’est pour sa part réjoui Amine Bensaid, Président d’Al Akhawayn.

Le Major Field Test est un examen mondial en commerce, conçu pour évaluer les connaissances et les compétences critiques des étudiants, notamment leur capacité à analyser et à résoudre des problèmes complexes.