Précipitations et temps froid persistent en ce début de semaine après un week-end pluvieux

La pluie fait son retour sur plusieurs régions du Maroc. La Direction générale de la météorologie donne plus d’explications.

De fortes pluies orageuses ont été enregistrées dans le Moyen et le Haut Atlas ainsi que dans le sud-est du Royaume.

« En raison de l’approche d’une dépression atmosphérique du nord du Maroc, combinée à des masses d’air en altitude, des nuages se formeront, apportant des pluies généralement faibles sur les plaines atlantiques nord, ainsi que des nuages instables pouvant donner des averses parfois orageuses par endroits dans les régions du Haut Atlas, du Moyen Atlas, du Rif, des plaines atlantiques au nord d’Essaouira, du Saiss, des reliefs du Haut et Moyen Atlas, ainsi que dans le nord-est du pays », indiquait la Direction générale de la Météorologie.

La DGM prévoit que l’influence de cette dépression se prolongera en ce début de semaine avec des conditions météorologiques variées, des plus intermittentes ainsi que la possibilité de chutes de neige sont attendues.

Pour rappel, les températures minimales oscilleront entre -3 et 3 degrés dans les hauteurs de l’Atlas et du Rif, entre 3 et 7 degrés dans les plateaux de phosphates et d’Oulmès ainsi que dans les hauts plateaux orientaux, entre 11 et 16 degrés sur les provinces sahariennes et entre 7 et 11 degrés dans le reste du territoire national.