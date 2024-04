Le secteur automobile marocain prêt à une nouvelle phase avec le soutien de la Bourse

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a annoncé lors d’une conférence à Rabat que le secteur automobile s’apprête à entamer une nouvelle phase de développement, avec un besoin d’accompagnement du marché boursier et des relations solides avec l’écosystème financier pour stimuler les investissements.

Sous le thème « Roulez vers le futur : Comment le marché boursier peut accompagner le secteur automobile marocain pour catalyser son potentiel de croissance et se projeter vers un futur d’expansion », cette conférence a réuni des acteurs clés du secteur pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent.

Selon Mezzour, le Maroc est devenu un acteur majeur dans le secteur automobile, marquant le début d’une ère nouvelle axée sur l’autonomie et l’influence accrue des compétences locales. Il a souligné l’importance de dépasser les frontières du marché national pour s’engager sur des marchés internationaux compétitifs et riches en opportunités.

Le président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, a souligné l’importance de la Bourse comme pilier du financement pour l’économie marocaine, notant que le secteur automobile représente actuellement 1% de la capitalisation boursière du pays, avec des ambitions de doubler ou tripler cette contribution à court terme.

Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, a souligné les avantages d’une collaboration entre la Bourse et le secteur automobile, renforçant la position de Casablanca en tant que hub financier structurant pour le Maroc.

Outil financier efficace

Adil Zaidi, président de la Fédération Automobile de la CGEM, a souligné que le secteur automobile affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 220 milliards de dirhams (MMDH), avec des exportations de plus de 140 MMDH fin 2023, le considérant comme un secteur propice au développement avec le soutien des marchés financiers.

Pierre Fleuriot, membre du Conseil d’administration de Renault Group et de la Bourse, a salué les performances de la Bourse, la qualifiant d’outil financier efficace offrant des solutions complètes de financement pour le secteur automobile.

Organisée conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Bourse de Casablanca et la Fédération Automobile de la CGEM, cette conférence a mis en avant le développement du secteur automobile au Maroc et les méthodes de financement des entreprises du secteur avec leur cotation en bourse.