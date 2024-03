Distribution automobile. CFAO Mobility Maroc lance prochainement les marques Omoda et Jaecoo

CFAO Mobility au Maroc a officialisé depuis peu la signature d’un partenariat de distribution avec Omoda et Jaecoo, deux marques automobiles qui naviguent dans le giron de Chery, le géant automobile chinois.

C’est acté : Omoda et Jaecoo seront commercialisées dès la fin du premier semestre de cette année via CFAO Mobility au Maroc. Deux blasons qui bénéficieront d’un showroom dédié sur la Corniche à Casablanca et qui sera inauguré prochainement. Nouvelles marques récemment créées par le constructeur automobile Chery, Omoda et Jaecoo entendent proposer des véhicules innovants, notamment des SUV, et particulièrement bien adaptés au marché marocain. Aussi ces deux marques entendent placer l’innovation et la technologie au cœur de leur stratégie de développement et annoncent viser un public urbain, connecté, et amateur de véhicules au design bien dans l’air du temps.

S’agissant de la gamme commercialisée, les SUV Omoda 3 et Omoda 5 en version essence, ainsi qu’une variante électrique, l’Omoda 5 EV, seront proposées. Le Jaecoo 7 sera, quant à lui, disponible en version essence. «En tant qu’acteur de référence dans la distribution de véhicules, notre engagement est de nouer des partenariats avec les plus grandes marques internationales»,a déclaréLaurent Genet. Et leDirecteur général de CFAO Mobility au Maroc de poursuivre : «au Maroc, nous sentons qu’il existe une forte attente de la part de nos clients sur ce segment de véhicules à haute dimension technologique. Ce nouveau showroom qui verra le jour à Casablanca en sera la meilleure vitrine».

A noter que CFAO Mobility au Maroc est une filiale de CFAO Mobility, l’un des plus grands réseaux de distribution automobiles d’Afrique et des Territoires d’outre-mer. Créé en 2000, CFAO Mobility au Maroc est le distributeur officiel de marques telles que Suzuki, DAF Trucks, JCB et HINO. Par ailleurs, la filiale marocaine du groupe CFAO répond aux besoins de mobilité des particuliers et des professionnels via son réseau de concessions et d’agents à Casablanca, Agadir, Tanger et Marrakech. Elle mise également sur la qualité de ses services vente et après-vente et ses partenariats avec les plus grands constructeurs.