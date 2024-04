Valorisation des déchets: Le Jordanien Alucop inaugure à Berrechid sa nouvelle fonderie de cuivre et d’aluminium

La compagnie jordanienne Alucop, spécialisée dans la transformation des métaux, a inauguré mardi à Berrechid sa nouvelle fonderie de cuivre et d’aluminium.

Cet événement s’est déroulé en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. La nouvelle unité, inaugurée lors d’une cérémonie, permettra la création de 110 emplois directs et générera un chiffre d’affaires supplémentaire de plus de 700 millions de dirhams. Elle est dédiée à la valorisation des déchets métalliques non ferreux, mettant l’accent sur la préservation de l’environnement et le développement de l’économie circulaire.

D’un investissement global de 95 millions de dirhams, cette fonderie vise à assurer l’autosuffisance du Maroc dans ce type de produits et à répondre aux besoins du marché national, en fournissant un circuit d’approvisionnement national aux secteurs de l’automobile et de l’électrique.

« À travers l’inauguration de la nouvelle unité industrielle de la société Alucop aujourd’hui, nous célébrons un événement d’une importance capitale pour l’industrie marocaine. C’est un moment exceptionnel dans le développement économique de la société, traduisant une vision royale visant à faire émerger une nouvelle économie verte, un véritable moteur de croissance et de dynamisme », a déclaré Mezzour.

La promotion d’une économie circulaire et le développement des filières de valorisation des déchets sont cruciaux pour réussir la transition du Maroc vers une économie verte créatrice de richesse et d’emploi, a-t-il ajouté.

Le directeur général d’Alucorp, Yazid El Ali, a souligné que ce projet s’aligne sur le programme gouvernemental visant à stimuler et à développer intégralement les écosystèmes du secteur mécanique et métallurgique.

« Nous aspirons à être une entreprise citoyenne et à promouvoir la marque ‘Made in Morocco’ sur la scène internationale et nationale », a-t-il affirmé.

Quant à l’impact du projet sur l’économie marocaine, El Ali a expliqué que le recyclage contribue à réduire les dépenses liées à l’extraction de nouvelles ressources métalliques, limitant ainsi le besoin d’extraire davantage de matières premières.

De son côté, l’Ambassadrice de Jordanie au Maroc, Jumana Souleiman Ali Ghneimat, a souligné que cet investissement témoigne de la profondeur des relations maroco-jordaniennes et des efforts déployés pour les renforcer.

La nouvelle unité industrielle d’Alucop dispose de plusieurs lignes de production, permettant la fabrication d’anodes en cuivre, de fil machine en cuivre, de billettes en cuivre, de billettes en laiton, de billettes en aluminium, de barres en laiton et de lingots d’aluminium.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la convention d’investissement signée entre l’État et la société Alucop en novembre 2020, résultant de la mise en œuvre du contrat de performance des écosystèmes du secteur des Industries Mécaniques et Métallurgiques conclu le 2 mai 2016.