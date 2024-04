L’Américain GE Vernova investit plus de 10 millions de dollars dans le projet Xlinks

Basée à Cambridge aux Etats-Unis, la société GE Vernova vient d’injecter 10,2 millions de dollars dans le projet Xlinks.

Dans un communiqué publié mardi, Xlinks First Limited, une société d’investissement affiliée à Xlinks Limited, a annoncé que GE Vernova, une société américaine spécialisée dans le nucléaire et les énergies renouvelables, a injecté 10,2 millions de dollars dans le projet de liaison électrique Maroc-Royaume-Uni de Xlinks en tant qu’actionnaire minoritaire. L’objectif de cet investissement est d’accélérer encore davantage la réalisation et la construction du projet.

GE Vernova, avec son expertise reconnue dans le domaine énergétique, est bien positionnée pour soutenir la transition énergétique. Elle détient un portefeuille énergétique diversifié et dispose d’une vaste expérience dans le financement de projets énergétiques à grande échelle, souligne-t-on dans un communiqué. En rejoignant d’autres investisseurs de renom tels que TAQA, TotalEnergies, Octopus Energy et Africa Finance Corporation, GE Vernova renforce l’engagement du secteur énergétique dans le projet Xlinks.

Rappelons que ce projet revêt une importance capitale pour répondre à la demande croissante en électricité au Royaume-Uni, qui devrait doubler d’ici 2050 selon les scénarios du Comité sur le changement climatique. Le gouvernement britannique reconnaît le potentiel du projet, et une analyse de rentabilité est actuellement en cours d’élaboration par le ministère de la Sécurité énergétique et du Net Zéro.

Des milliers d’emplois qualifiés

Outre sa contribution à la satisfaction des besoins énergétiques du Royaume-Uni, le projet Xlinks devrait créer des milliers d’emplois, dont une proportion importante d’emplois qualifiés. Ces emplois seront soutenus par des programmes de formation et de certification, renforçant ainsi le rôle du Maroc en tant que pôle énergétique régional et continental.

Nomi Ahmad, PDG de l’activité Services financiers de GE Vernova, a souligné l’importance de la collaboration dans le secteur de l’énergie pour garantir la fourniture d’une énergie renouvelable abordable. Il a également exprimé sa satisfaction de participer au projet Xlinks, qui contribuera à répondre aux objectifs de zéro émission nette du Royaume-Uni.

De son côté, James Humfrey, PDG de Xlinks First Ltd, a qualifié l’investissement de GE Vernova de nouvelle étape stratégique dans le développement du projet. Il a réaffirmé l’engagement de Xlinks à fournir une énergie fiable, abordable et sans carbone au Royaume-Uni, tout en maximisant les retombées socio-économiques positives pour le Maroc.