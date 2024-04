Désirée Harroch: Tout au féminin

Désirée Harroch, née en France et d’origine marocaine et portugaise, a entrepris un voyage passionnant dans l’industrie du fitness qui a marqué le début d’une carrière hors du commun.

À l’âge précoce de 18 ans, elle a fait le choix courageux de poursuivre sa passion pour le fitness au détriment d’une formation académique traditionnelle. Cette décision a marqué le début d’une aventure

professionnelle enthousiasmante qui a abouti à une série de réussites remarquables.

Après avoir suivi une formation de quatre ans dans les métiers du luxe, Désirée s’est orientée vers

le domaine de la beauté en devenant make-up artiste. Sa capacité à s’adapter et à explorer

différentes facettes de l’industrie du bien-être témoigne de sa polyvalence et de sa détermination

à saisir les opportunités qui se présentaient à elle.

Sa trajectoire l’a ensuite menée à Cannes, où elle a pris les rênes du club de fitness le plus

prestigieux de la Côte d’Azur. En tant que directrice, elle a dû démontrer son aptitude à gérer

efficacement l’entreprise, tout en jonglant avec les défis supplémentaires dus à sa relation familiale

avec le propriétaire. Sa réussite dans ce rôle a illustré son leadership, sa compétence et sa capacité à

relever les défis professionnels avec brio.

Cependant, il est fascinant de voir comment la passion de Désirée pour le fitness a également

influencé sa vie personnelle, car c’est dans ce monde qu’elle a rencontré l’homme qui allait devenir

son mari. Cette anecdote met en lumière l’importance du fitness à la fois dans sa vie professionnelle

et personnelle, soulignant la profondeur de son engagement envers cette industrie.

À seulement 27 ans, Désirée a été propulsée dans une nouvelle aventure en tant que partenaire actif

dans l’entreprise City Club, devenu Groupe Nation Sportive, et pas que dans l’ombre. Aujourd’hui,

avec l’enseigne «Unique», Désirée est, désormais, au-devant de la scène. «Au service de mon pays,

et plus précisément des femmes de mon pays, et qu’elles sont belles les femmes de mon pays»,

clame-t-elle avant d’ajouter : «Je comprenais que certaines femmes ne se sentaient pas à l’aise dans

un club mixte, c’est pour cela que j’ai défendu et obtenu gain de cause de créer une ligne de club

100% femmes».

Son implication dans ce projet démontre sa détermination et sa capacité à s’imposer dans un

domaine compétitif à un si jeune âge. Son parcours est une source d’inspiration pour tous les

aspirants professionnels du fitness, illustrant un mélange de passion, de détermination et de succès

dans une industrie exigeante.