L’AFD injecte plus d’1 milliard de dirhams au Fonds d’Equipement communal

Le 30 avril 2024, le Fonds d’Equipement Communal (FEC) et l’Agence Française de Développement (AFD) ont conclu un accord de financement d’un montant de 100 millions d’euros.

Cette nouvelle ligne de crédit vise principalement à soutenir des projets territoriaux qui renforcent la résilience des territoires face aux effets du changement climatique, tout en s’inscrivant dans les programmes des Collectivités Territoriales pour leur développement durable. Elle s’aligne également sur l’objectif de réduction des disparités territoriales et sociales.

Lire aussi | Le CAM et l’AFD signent deux conventions de crédit pour promouvoir l’agriculture durable

Cette signature renforce le partenariat stratégique entre les deux institutions, déjà marqué par deux lignes de crédit précédentes d’un montant total de 300 millions d’euros. Avec cette nouvelle opération, le FEC bénéficie désormais d’une enveloppe globale de financement de 400 millions d’euros, soulignant ainsi la qualité du partenariat entre les deux institutions et leur engagement commun en faveur de la croissance des territoires du Royaume et du soutien à leurs actions de développement.

Ce programme bénéficie également du cofinancement de l’Union Européenne à hauteur de 13 millions d’euros, ainsi que d’une subvention d’assistance technique de l’AFD de 0,2 million d’euros. Cette subvention est destinée à financer des actions d’accompagnement technique et des subventions d’investissement incitatives pour les Collectivités Territoriales portant des projets à fort impact environnemental, social et climatique.

Lire aussi | Le Groupe AFD.TECH Part of Accenture veut accélérer son développement à Rabat

Omar Lahlou, Gouverneur et Directeur Général du FEC, a exprimé sa satisfaction concernant cette opération, soulignant qu’elle s’inscrit dans la stratégie de diversification des ressources internationales de l’Institution. Il a également souligné la confiance des partenaires internationaux, en particulier l’AFD, dans les réalisations du FEC, sa solidité fondamentale et son alignement sur les meilleures pratiques en matière de gestion des aspects environnementaux et sociaux.

De son côté, Quiterie Pincent, directrice de la représentation de l’AFD au Maroc, s’est félicitée de cette nouvelle étape du partenariat avec le FEC, mettant en avant son engagement en faveur de la transition écologique et bas carbone des territoires et de la réduction des disparités territoriales.