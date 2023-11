Le Groupe AFD.TECH Part of Accenture veut accélérer son développement à Rabat

Six mois après avoir renforcé sa présence à Rabat par l’ouverture de son troisième site « MEDxp », le spécialiste nearshore de l’ingénierie digitale, des nouvelles technologies et des services réseaux, étudie déjà, l’extension de ce nouveau pôle ou tout simplement l’implantation d’un quatrième site dans la capitale.

Implantée au Maroc depuis 2014 à travers une filiale à Rabat, la société française de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les télécoms et la transformation digitale des grandes entreprises, AFD.TECH, avait été rachetée le 1 er avril 2022 par Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité.

Depuis, AFD.TECH est devenu AFD.TECH part of Accenture. Juste une année après ce rapprochement, la filiale marocaine a renforcé sa présence à Rabat par l’ouverture de son troisième site « MEDxp ». Pôle dédié aux projets complexes et innovants, ce nouveau centre, inauguré le 27 avril dernier, accueille, dans un premier temps, plus de 300 ingénieurs hautement qualifiés et spécialisés dans les nouvelles technologies tels que la 5G, l’intelligence artificielle et la Data Science. Avec ce troisième site, l’entreprise, qui compte aujourd’hui 650 employés au Maroc, ambitionne d’atteindre 1.000 employés, d’ici 2024, essentiellement des ingénieurs hautement qualifiés, et 2 000 personnes d’ici 2025.

Implantée aujourd’hui dans toute la France, en Belgique et au Maroc, pour répondre aux besoins d’externalisation des opérateurs télécoms, AFD.TECH, créé en 1998, a franchi un palier dans son développement en 2022 à travers le rachat à 100% par le groupe Accenture. Jusqu’à cette opération, les clients d’AFD.Tech étaient basés en France à 90%, ainsi qu’en Belgique. On peut citer par eux : Orange, Bouygues, Altice, Proximus, GRDF, EDF, SNCF, Carrefour, Enedis. Le géant du conseil Accenture, présent dans plus de 120 pays, également coté sur le NYSE et basé en Irlande, lui ouvre de nouveaux marchés. AFD.Tech travaille ainsi désormais avec des clients basés au Benelux, en Italie et au Royaume-Uni.

Au Maroc, AFD.Tech compte développer et proposer son expertise dans les secteurs de la 5G, de l’intelligence artificielle, de la science et de l’analyse de données, de la robotique, en plus des métiers historiques télécoms et réseaux (ERP, applications métiers, sécurité, cloud).