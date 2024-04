Sound Energy : Les permis d’exploration à Anoual prolongés jusqu’en 2028

La société Sound Energy a annoncé mardi la prolongation de ses permis d’exploration à Anoual jusqu’en 2028, suite à des discussions avec l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM).

Cette extension permettra à Sound Energy de poursuivre ses activités d’exploration dans l’est du Maroc et de consolider ses efforts dans le domaine de l’énergie, souligne l’entreprise dans un communiqué.

Les permis d’exploration à Anoual couvrent une superficie de 8 873 kilomètres carrés dans l’est du Maroc. Grâce à cette prolongation, la durée totale des permis est désormais portée à 10 ans et 6 mois. « Cette décision témoigne de l’engagement continu de Sound Energy envers le développement énergétique du Maroc et de la région », se félicite la société.

Lire aussi | L’Américain GE Vernova investit plus de 10 millions de dollars dans le projet Xlinks

L’extension des permis d’exploration à Anoual est toutefois soumise à l’approbation du ministère de l’Énergie et des Finances du Maroc. Si elle est approuvée, cette prolongation permettra à Sound Energy de poursuivre ses activités d’exploration conformément à un programme de travail révisé.

Dans le cadre de la prolongation, la période initiale des permis d’exploration à Anoual a été prolongée de 18 mois, jusqu’au 8 juillet 2024. De plus, la première et la deuxième période complémentaire ont été fusionnées en une seule période complémentaire de 3 ans et 8 mois, se terminant en mars 2028.

Poursuite des travaux d’exploration

Cette extension offre à Sound Energy une opportunité supplémentaire d’explorer le potentiel énergétique de la région et de contribuer à la transition énergétique du Maroc. La société envisage de poursuivre ses travaux d’exploration conformément aux exigences des permis, notamment l’acquisition de données sismiques et le forage de puits d’exploration.

Lire aussi | Maroc. Potentiel gazier interne et positionnement stratégique entre l’Europe et l’Afrique [Par Charaf Louhmadi]

En commentant cette annonce, John Argent, vice-président de la géoscience chez Sound Energy, a déclaré : « Nous sommes ravis de la prolongation de nos permis d’exploration à Anoual, ce qui nous permettra de continuer à explorer le potentiel énergétique de cette région. Cette extension témoigne de notre engagement envers le développement énergétique du Maroc et de notre volonté de contribuer à son avenir énergétique. »