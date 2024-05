AGMA. Abdelhadi Elomari intègre le conseil d’administration

La société marocaine de courtage et de conseil en assurance et réassurance s’apprête à faire entrer l’actuel directeur du développement commercial d’Axa en Afrique à son conseil d’administration. L’Assemblée générale ordinaire (AGO) d’AGMA, prévue le mercredi 29 mai, va entériner la décision de nommer Abdelhadi Elomari en qualité d’administratrice de la société.

La société marocaine de courtage et de conseil en assurance et réassurance, Agma, a convoqué une Assemblée générale ordinaire le mercredi 29 mai. Le projet de résolutions de l’AGO prévoit la nomination Abdelhadi Elomari à son conseil d’administration en qualité en qualité d’Administrateur, en remplacement de Meryem Chami pour la durée restant à courir de son mandat.

Cette dernière qui était à la tête des filiales Maroc et Cima (Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal) d’AXA sur le continent avant d’être promue directrice générale d’AXA Africa Holding en août dernier, a en effet démissionné de son poste d’Administrateur d’Agma. « L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Meryem Chami de son mandat d’Administrateur, la remercie vivement pour sa contribution à la gouvernance d’AGMA SA, pour les efforts déployés durant son mandat et lui donne quitus plein, entier et définitif de sa gestion d’Administrateur », peut-on lire dans le projet de résolutions de l’AGO.

Abdelhadi Elomari capitalise une expérience professionnelle très riche dans le domaine des assurances avec l’acquisition de la polyvalence suite au passage par plusieurs postes de responsabilités : souscription, commercial, réassurance, qualité du portefeuille, audit, contrôle, et gouvernance. Il a en effet fait l’essentielle de sa carrière professionnelle au sein d’AXA.

Lauréat de l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs (EMI) avec un diplôme d’ingénieur d’Etat en Génie Mécanique (Conception et Fabrication Mécanique), il intègre Axa Assurance Maroc en 2013 en tant que Directeur marché entreprises. Il occupera ce poste pendant près de quatre et demi avant de rejoindre la Société Centrale de Réassurance (SCR) pour piloter la direction déléguée en charge du Pôle marché marocain. Au bout de presque quatre et demi, il réintègre AXA pour ne plus la quitter. Il y prend en charge le marché de l’entreprise en qualité de Directeur Exécutif pendant plus de deux ans avant d’être promu directeur du développement commercial d’AXA en Afrique en novembre dernier.

AGMA a bouclé l’exercice 2023 sur une hausse de 5,8% de son chiffre d’affaires. Ce dernier s’établit à 160,8 millions de DH contre 152 millions de DH une année plus tôt.

Le résultat d’exploitation à fin 2023 s’élève à 88,6 millions de DH versus 82 millions DH à fin 2022, soit une croissance de 8%, induite par l’augmentation des produits d’exploitation. Le résultat net s’est établi à 64,4 millions de DH contre 55,3 millions de DH. Il est en progression de 16,5% consécutivement à la croissance du résultat d’exploitation et du résultat financier, d’une part, et la baisse du taux de l’IS, d’autre part.

Le RNPG s’est établi en 2023 à 63,3 millions de DH (contre 56,8 millions DH), en amélioration de 11,4% par rapport à 2022. Ainsi, le Conseil d’Administration a décidé de proposer au vote lors de la prochaine AGO, qui se tiendra le 29 mai, la distribution d’un dividende de 275 DH par action, soit un total de 55 millions de DH, en augmentation de 7,8% par rapport à l’an dernier.

Côté perspectives, AGMA SA entend poursuivre en 2024 « son effort de développement commercial dans l’ensemble des régions du Royaume et d’amélioration de sa marge opérationnelle, afin de conforter sa position d’Assureur Conseil de référence et de maintenir un rythme satisfaisant de croissance des dividendes servis à ses actionnaires ».