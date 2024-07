BANK OF AFRICA renforce son Conseil d’Administration en proposant Jinane Laghrari comme nouvelle Administratrice Indépendante. Ce choix qui se veut stratégique vise à enrichir la dimension indépendante et féminine de l’instance dirigeante de la banque.

Le Conseil d’Administration de BANK OF AFRICA, lors de sa réunion du 28 juin 2024, a mis en lumière l’importance de diversifier ses instances dirigeantes. La proposition de Jinane Laghrari, soumise à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, s’inscrit dans cette volonté de promouvoir une gouvernance plus inclusive et enrichie par des perspectives variées.

Un parcours académique brillant

Jinane Laghrari possède un parcours académique prestigieux, avec des diplômes de Harvard Kennedy School et de l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC) à Paris. Cette solide formation est complétée par une quinzaine d’années d’expérience chez McKinsey, où elle a acquis une expertise multidisciplinaire couvrant la finance, l’agriculture, l’emploi, le développement économique, l’éducation et le secteur public.

En tant que partenaire chez McKinsey & Company, Jinane Laghrari a joué un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de développement socio-économique et de programmes de transformation à grande échelle. Son travail a permis à de nombreuses institutions publiques et organisations privées de relever des défis complexes et de réaliser leurs objectifs dans un environnement mondial en constante évolution.

Un engagement envers l’éducation

Parallèlement à sa carrière professionnelle, Jinane Laghrari s’est également investie dans le domaine de l’éducation. Elle siège au sein des Conseils et Comités de plusieurs universités et écoles supérieures au Maroc, apportant son expertise et son soutien à la formation des futures générations.

Avec son expérience diversifiée et sa vision stratégique, Jinane Laghrari représente un atout précieux pour BANK OF AFRICA. Sa nomination est perçue comme un pas important vers une gouvernance plus dynamique et innovante, capable de répondre aux défis actuels et futurs du secteur bancaire.