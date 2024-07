Casablanca : 112 millions DH pour réhabiliter le boulevard Zerktouni

Casa Transport a lancé un appel d’offres pour la réhabilitation et la mise à niveau du boulevard Zerktouni, entre le boulevard Mohammed VI et le boulevard de la Corniche. Ce projet, estimé à un coût total de 112 millions de dirhams, vise à moderniser l’une des artères principales de la métropole.

Le projet de réhabilitation du boulevard Zerktouni est divisé en deux lots distincts pour faciliter la gestion et l’exécution des travaux. Le premier lot, couvrant la section du boulevard de la Corniche au boulevard Brahim Roudani, est estimé à 55,43 millions de dirhams. Le second lot, allant du boulevard Brahim Roudani au boulevard Mohammed VI, est estimé à 56,42 millions de dirhams. Ces travaux permettront non seulement d’améliorer la fluidité du trafic, mais aussi de moderniser les infrastructures routières pour répondre aux normes internationales.

L’objectif principal de ce projet est d’améliorer considérablement la circulation sur le boulevard Zerktouni, une artère vitale pour le transport à Casablanca. En plus de fluidifier le trafic, ces travaux visent à renforcer la sécurité routière et piétonne, offrant ainsi une meilleure expérience de déplacement aux usagers. La modernisation des infrastructures comprendra l’amélioration de la chaussée, l’installation de nouveaux équipements de signalisation et la mise en place de dispositifs de sécurité avancés.