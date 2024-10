Brahim Benjelloun Touimi prend la tête du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca

Le Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca a officialisé, lundi 14 octobre, la nomination de Brahim Benjelloun Touimi en tant que nouveau président du Conseil d’administration pour un mandat de deux ans. Il succède à Kamal Mokdad, dont le mandat, débuté en juin 2020, est arrivé à son terme.

Kamal Mokdad, qui reste administrateur de la Bourse de Casablanca en tant que représentant de la Banque Centrale Populaire (BCP), a été salué pour son leadership. Sous sa présidence, la Bourse de Casablanca a connu une transformation marquée par un fort développement du marché boursier.

Brahim Benjelloun Touimi, nouveau président, dispose d’une longue expérience dans le secteur financier. Docteur en Monnaie, Finance et Banque de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, il occupe le poste d’administrateur directeur général délégué de BANK OF AFRICA et est administrateur de plusieurs entités du Groupe au Maroc et à l’international. Il siège également dans plusieurs conseils d’administration, dont ceux de la Fondation BMCE Bank, Proparco, et RMA, ainsi que la holding O Capital Group.