Allianz Maroc. Malika Youssoufine intègre le Conseil d’administration

Malika Youssoufine, qui a occupé plusieurs postes de direction dans des multinationales de divers secteurs, vient de rejoindre le Conseil d’administration d’Allianz Maroc en tant qu’administratrice indépendante.

Des changements chez Allianz Maroc. La compagnie d’assurance a coopté Malika Youssoufine en tant qu’Administratrice indépendante au sein du Conseil d’Administration d’Allianz Maroc. Sa nomination vise à apporter un savoir-faire externe et une expertise diversifiée et reconnue dans des secteurs clés.

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie et les services, Malika Youssoufine a occupé plusieurs postes de direction dans des multinationales de divers secteurs.

Une expertise diversifiée au service d’Allianz

Cette diplômée de Sup de Bordeaux et titulaire d’un DESS en Banque et Finances (Université de Bordeaux) et d’un CESA en Ressources Humaines de HEC Paris, a débuté sa carrière dans le marketing téléphonique et la communication, avant d’assumer, pendant six ans, la fonction de Directrice commerciale dans une entreprise industrielle marocaine. Cette première expérience lui a permis de se familiariser avec les défis du secteur industriel et de développer ses compétences en gestion d’équipe et en communication.

Entre 1992 et 2000, Malika Youssoufine est responsable de la Communication, puis des Ressources humaines et de la communication chez Ciments du Maroc. En 2000, elle rejoint le groupe AXA, où elle occupe successivement plusieurs postes clés : Directrice des RH et de la Communication d’AXA Assurance Maroc, CEO d’AXA Assistance Maroc, puis Directrice générale adjointe d’AXA Assurance Maroc, toujours en charge des RH et de la Communication.

En 2013, elle rejoint Lafarge Ciments en tant que Directrice des Ressources humaines et de la Communication, devenant membre du comité de direction. En 2014, son champ de responsabilités s’étend à la RSE et à la sûreté. À la suite de la fusion entre Lafarge Maroc et Holcim Maroc, en 2016, elle est nommée Directrice RH, RSE & Communication de LafargeHolcim Maroc, tout en continuant à superviser la sûreté.

Parallèlement à ses responsabilités en entreprise, Malika Youssoufine est activement impliquée dans la promotion de la Responsabilité sociale des entreprises au sein de la CGEM. Elle est membre de la commission d’attribution du label RSE, dont elle a été vice-présidente de 2018 à juin 2023. En tant que membre du Club des femmes administratrices (CFA), elle milite également pour les questions liées à la parité et à la diversité, s’engageant en faveur de l’égalité des sexes et de la représentativité dans le monde professionnel.

Mohammed Amine Benhalima, un autre renfort pour Allianz Maroc

En plus de Malika Youssoufine, Allianz Maroc a également coopté Mohammed Amine Benhalima en tant qu’administrateur indépendant. Consultant pour la Banque mondiale, ce polytechnicien apporte une solide expertise en développement des marchés de capitaux au Maroc. Ancien directeur général adjoint de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), il a aussi dirigé Fipar-Holding et CDG Capital. Son parcours et ses connaissances du marché financier marocain renforceront la gouvernance d’Allianz Maroc.