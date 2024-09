Le premier ambassadeur de Madagascar au Maroc est nommé

Le président malgache, Andry Rajoelina, a désigné Johary Hoela Rajobson comme nouvel ambassadeur de Madagascar au Maroc. Il devient ainsi le premier représentant diplomatique malgache à Rabat.

En juin dernier, la ministre malgache des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Luciana Rasata, avait déjà annoncé l’ouverture d’une ambassade à Rabat lors de sa visite pour rencontrer son homologue marocain, Nasser Bourita.

Pour diriger cette nouvelle chancellerie, le président Rajoelina a choisi Johary Hoela Rajobson, qui occupait depuis deux ans le poste de directeur de cabinet au ministère des Mines. Il a également été sénateur entre 2016 et 2021.

Diplômé de l’École nationale d’administration (ENA) en France, Johary Rajobson a commencé sa carrière au sein du groupe Société Trading de l’océan Indien.

Nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et le Madagascar

L’ouverture de cette ambassade coïncide avec le renforcement des liens économiques et diplomatiques entre Madagascar et le Maroc. Pour rappel, en juin dernier, Madagascar s’était réjoui de l’inauguration imminente de cette représentation diplomatique, dans l’objectif de dynamiser les relations bilatérales et la coopération avec le Maroc. Cette démarche témoigne de la volonté des deux pays de consolider leurs échanges. La ministre des Affaires étrangères avait alors souligné que cette ambassade marquera le début d’une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays, permettant à Madagascar de tirer parti de l’expérience marocaine dans divers domaines.