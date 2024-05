Dr Rochdi Talib s’apprête à solliciter le marché pour l’augmentation de capital d’1 milliard de DH d’Akdital

Avec en ligne de mire la couverture de vingt villes marocaines en 2025 et son expansion à l’international, notamment dans la région MENA et l’Afrique subsaharienne, le groupe Akdital dirigé par Dr. Rochdi Talib et dont le cours affiche une hausse de plus de 135 % sur un an glissant, veut solliciter le marché boursier pour une augmentation de capital d’un milliard de DH. Le leader de la santé privée au Maroc qui s’était introduit en bourse en décembre 2022 pour étendre son réseau de cliniques, n’attend que le feu vert de son Assemblée générale extraordinaire (AGE), programmée pour le 13 juin prochain.

Ce n’est pas un hasard si Dr. Rochdi Talib, PDG d’Akdital, entendait avoir une idée nette sur l’image et la notoriété de son groupe, un an seulement après avoir fait de l’introduction à la Bourse de Casablanca du leader de la santé privée au Maroc. Depuis, l’étude portant sur la réputation de sa société dans le royaume commandée au cabinet LMS-CSA, lui a été remise en décembre dernier.

Vraisemblablement, la perception de l’image du groupe Akdital par le public est très positive. Ce qui a motivé davantage le patron du principal acteur privé dans le secteur de la santé au Maroc à vouloir solliciter à nouveau le marché boursier pour une augmentation de capital d’un milliard de DH d’Akdital. Une opération qui devrait lui permettre de poursuite son ambition de couvrir au moins vingt villes du Royaume en 2025 mais aussi de s’internationaliser avec des implantations dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et Afrique subsaharienne.

Pour cela, Akdital dont le cours affiche une hausse de 135,5% sur un an glissant, va d’abord solliciter son AGE pour une autorisation d’augmentation de capital. Cette réunion est programmée pour le 13 juin prochain.

Selon le projet de résolutions qui sera soumis à l’AGE par le Conseil d’administration, l’augmentation du capital social serait réalisée par émission d’actions à un prix de souscription compris dans une fourchette entre 660 DH et 690 DH par action (prime d’émission incluse). Les actions à émettre au titre de l’Augmentation du capital en une ou plusieurs fois, seraient souscrites et libérées intégralement en numéraire à l’exclusion de toute libération par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société. « L’opération serait intégralement réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit du public. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes et soumises de ce fait à toutes les stipulations des statuts et aux décisions des assemblées générales. Les actions nouvelles émises au titre de l’augmentation du capital social porteront jouissance courante de manière à être totalement assimilables aux actions existantes de la société », lit-on dans le document.

Aujourd’hui, le groupe coté à la Bourse de Casablanca sous le ticket AKT, offre une capacité de plus de 2500 lits (plus de 15% de capacité litière privée globale du Royaume) à travers 23 établissements dans 11 villes du Royaume, employant plus de 4445 collaborateurs. Akdital qui a réalisé l’année dernière un chiffre de 1,907 milliard de DH, en progression de 84 % par rapport à 2022, veut accélérer sa croissance et porter cet indicateur à 3 milliards de DH en 2026. Une performance qui s’explique essentiellement par la solide contribution des établissements ouverts durant les années 2022 et 2023, notamment les établissements de Salé (2), Safi, Agadir (2), Tanger (2), Mohammedia, Bouskoura et Fès (2), conjuguée à la croissance significative du chiffre d’affaires des cliniques historiques de Casablanca et d’El Jadida.

Pour donner cette nouvelle dimension à Akdital et faire avancer le programme de ce dernier, Dr. Rochdi Talib n’a pas lésiné sur les moyens pour s’entourer d’un top management de haut vol. Outre Dr. Jaouad Zakaria, le Directeur général délégué du groupe, qui a travaillé dans des hôpitaux de renom tels que Henri Mondor, Necker, Saint Joseph, l’Institut Gustave Roussy et le Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, principalement au sein des services de réanimation et d’anesthésie, on peut citer Ilyas El Harti (ex-directeur des investissements de Générale d’Afrique, filiale du groupe Dennis ) qui a rejoint Akdital en juin 2o20 en tant que Directeur du pôle « finances et support » avant d’être promu Directeur d général adjoint en novembre 2022.

L’équipe dirigeante du groupe fondé et dirigé par Dr. Rochdi Talib comprend également Mohammed El Bouzidi, ancien chef de projet au sein du cabinet Accenture, directeur du pôle « système d’information » depuis 2018 et Imad El Baggar, passé par la filiale marocaine de Bouygues Bymaro avant de rejoindre en 2017 Akdital comme directeur du pôle « technique et développement ». Ou encore Yamina Kassab, qui a contribué au lancement de Safran Nacelles Morocco, où elle a occupé divers postes clés avant d’être nommée Directeur des Ressources Humaines, et qui occupe depuis mars 2022 les mêmes fonctions chez Akdital.

Au Maroc, les cliniques privées, soutenues aujourd’hui par des fonds d’investissement ou le marché boursier, ne cessent de se développer. Elles représentent plus du tiers des lits d’hospitalisation du Royaume.

Outre Akdital, le groupe Oncorad fondé par Redouane Semlali, deuxième opérateur du secteur au Maroc, qui a également fait la course à la taille son leitmotiv. Si ce dernier, aujourd’hui à la tête de sept cliniques, vise l’ouverture d’une vingtaine de cliniques en gestion à l’horizon 2026, la moitié de ce programme a déjà été réalisée grâce à une levée de fonds de 458 millions de DH, réalisée en mai 2023 auprès du français STOA et de CDG Invest Growth, qui ont apporté respectivement 300 et 158 millions de DH. Selon une source proche du groupe de Redouane Semlali, par ailleurs président de l’Association nationale des cliniques privées (ANCP), Oncorad est en train d’investir 2 milliards de DH sur 200 000 m2 de plateaux cliniques.