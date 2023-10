Le groupe Akdital diversifie ses activités autour de la santé

En marge d’un programme de développement 2022-23 des plus ambitieux, le groupe Akdital poursuit ses investissements et la création de filiales au pas de charge.

Leader de la santé privée au Maroc avec plus de 15% de capacité litière privée globale du Royaume (avec plus de 2000 lits), le groupe le leader marocain de la santé privée vient de se lancer dans une activité connexe à son métier historique d’exploitation d’établissements de santé et de soins et qui consiste, en l’occurrence, en l’assistance digitale et téléphonique de pré-prise en charge médicale.