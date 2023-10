Meknès. L’homme d’affaires Brahim Bouali remporte le marché des travaux de protection contre les inondations

L’Entreprise Bouali des études et des réalisations (EBER) de l’homme d’affaires marocain Brahim Bouali, va réaliser les travaux de protection de la ville de Meknès contre les inondations. Elle vient de remporter ce marché de 108 millions de DH devant une dizaine de sociétés concurrentes.

Le marché relatif à l’appel d’offres concernant les travaux de protection de la ville de Meknès contre les inondations, lancé par le ministre de l’Équipement et de l’Eau et clôturé le 7 août dernier, vient d’être adjugé à l’Entreprise Bouali des études et des réalisations (EBER) de l’homme d’affaires marocain Brahim Bouali. La société pilotée par ce dernier, a remporté ce marché de 108 millions de DH auquel une dizaine d’entreprises, ont cherché à remporter.