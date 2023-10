Fès. Salah Ouadah va diriger la 2ème usine d’Alstom qui fabriquera des cabines de conduite de trains et de métros

En 2020 déjà, Alstom Maroc avait annoncé l’expansion de son usine à Fès, puis, en 2021, la création d’une seconde ligne de production sur le même site. L’usine de Fès produit des câblages électriques ainsi que des transformateurs Mitrac et emploie 850 personnes. Cette seconde usine pour la fabrication de cabines de conduite s’inscrit aujourd’hui directement dans la volonté du groupe de développer l’écosystème ferroviaire au Maroc et de renforcer l’expertise ferroviaire locale.

C’est dans ce cadre qu’une nouvelle mission a été confiée à Salah Ouadah, qui travaille depuis treize ans au sein du groupe Alstom. Il a été choisi pour diriger la deuxième usine du groupe ferroviaire au Maroc, dont les travaux devraient démarrer au courant de ce mois d’octobre 2023. La mise en service de cette unité est prévue au courant de l’année prochaine.

Directeur des achats-Alstom Afrique du Nord et Middle East, jusqu’à sa nomination à la tête de la nouvelle usine d’Alstom au Maroc, Ouadah Salah, lauréat de Toulouse Business School, a effectué l’essentiel de sa carrière dans le domaine des achats et de la supply chain. Avant d’intégrer Alstom, il a travaillé pour plusieurs entités industrielles du groupe Airbus en France, puis Safran Helicopter Engines.

Salah Ouadah, nouveau directeur général la 2ème usine d’Alstom à Fès.

Avec ce deuxième site qui fabriquera à Fès des cabines de conduite de trains régionaux et de métros, le groupe Alstom s’implique dans la création d’un écosystème local dédié au secteur ferroviaire pour notamment l’accompagner dans la réalisation de ses projets en cours et futurs à l’étranger et au Maroc où il est aujourd’hui très implanté sur plan commercial. Avec à ce jour près de 950 collaborateurs, Alstom a réalisé plusieurs projets clés, parmi lesquels la signalisation et la livraison de 190 tramways Citadis X02 aux villes de Rabat (66 tramways) et de Casablanca (124 tramways), de 12 trains Avelia Euroduplex pour la ligne à grande vitesse qui relie Tanger à Casablanca, et de 77 locomotives Prima fournissant les meilleures solutions pour les services de transport de fret, de passagers et mixtes.

Le nouvel investissement d’Alstom au Maroc survient dans un contexte particulier. L’ONCF a, en effet, lancé en novembre 2022 un appel à manifestation d’intérêt international pour la fourniture de 50 à 80 trains automoteurs (EMUs) de type RER. Celui-ci exige une forte composante de production industrielle locale. Pour ce projet, tant Alstom, qui a été présélectionné, que l’allemand Siemens, l’espagnol CAF ou encore des industriels chinois sont sur les rangs. Ils attendent désormais la publication de l’appel d’offres formel par l’Office national des chemins de fer (ONCF). Par ailleurs, le Maroc prépare activement l’extension de son réseau grande vitesse vers Marrakech, sur lequel Alstom s’est également positionné.