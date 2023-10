Irrigation de la plaine du Garet. Les marocains Capep et Riegonor raflent les premiers lots du marché

Dans la commune d’Ouled Stout (province de Nador), le projet de modernisation des secteurs d’irrigation de la plaine du Garet attise la convoitise des entreprises spécialisées dans les domaines des travaux publics, ouvrages hydrauliques, et génie civil, depuis son annonce par le ministère de l’agriculture en 2022. D’un investissement total de 1,1 milliard de DH, ce projet vise à convertir 13.300 hectares du système d’irrigation par aspersion au système d’irrigation en goutte à goutte au profit de 3.325 agriculteurs des communes de Tiztoutine et Bni Oukil Oulad M’Hand. Le projet devrait avoir des effets très positifs en termes d’économie d’eau d’irrigation, d’amélioration de la qualité du service de l’eau, d’augmentation de la valorisation de l’eau d’irrigation et de la productivité, ainsi que l’amélioration des revenus des agriculteurs et la création d’emplois.

Lancé en mai dernier par le ministère de l’Agriculture, l’appel d’offres pour la construction des deux premières stations de mise en pression au projet de modernisation des secteurs d’irrigation de la plaine du Garet, vient d’être remporté sur le fil par deux entreprises marocaines Capep, de la famille Ibnou Zahir, et Riegonor, présente depuis une trentaine d’années sur le marché et aujourd’hui dirigée par Abdelaziz Khattari.

C’est dans ce cadre que le ministère de l’Agriculture a lancé en mai dernier un appel d’offres pour attribuer le marché des travaux de la première composante qui comprend la construction de deux bassins de décantation, de régulation et de stockage. Ces bassins devraient sécuriser et renforcer l’approvisionnement en eau pour l’irrigation de la plaine du Garet, enlever les sédiments de l’eau et offrir des conditions propices au pompage et à la régulation du débit pour permettre une irrigation au goutte-à-goutte à la demande.

D’un montant total de près de 140 millions de DH, ce marché a été remporté par deux sociétés marocaines Capep de la famille Ibnou Zahir, et Riegonor, active depuis trente ans et aujourd’hui pilotée par Abdelaziz Khattari. Elles sont ainsi chargées de construire ces deux bassins respectivement pour les secteurs 1 et de 2 alors que la plaine est répartie en trois secteurs. Dans le détail, Capep, créée en 1963, et Riegonor encaisseront respectivement environ 75 millions de DH et 65 millions de DH.

Pour en arriver-là, les deux entreprises ont bataillé dur. Car, plusieurs ténors locaux de l’irrigation, dont l’entreprise CMGP-CAS, ont participé à cet appel d’offres. Trois autres entités bien implantées sur le marché national, à savoir la Société nouvelle des conduites d’eau (SNCE), Hydrosystèmes ainsi que Cietec, se sont aussi lancés dans cette course pour remporter un des lots.