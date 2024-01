Le français Sade-CGTH remporte le marché du raccordement du futur port de Dakhla Atlantique au nouveau complexe hydraulique de Dakhla

Après avoir clôturé les dépôts de dossier le 15 novembre dernier, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a annoncé le résultat de l’appel d’offres, lancé par sa Branche Eau et portant sur le raccordement du futur port de Dakhla Atlantique aux réservoirs du nouveau complexe hydraulique de Dakhla. La Sade-CGTH a été déclarée attributaire de ce projet qui va renforcer l’alimentation en eau potable de la ville de Dakhla.

Le groupe spécialisé dans la conception, la construction, la réhabilitation et l’entretien des réseaux d’eau et d’énergie que Veolia s’apprête à vendre à NGE, groupe français de BTP, a été choisi pour fournir et installer la « conduite devant raccorder le nouveau port Dakhla Atlantique aux réservoirs 2*7500 m3 du nouveau complexe hydraulique de Dakhla ».

La Sade-CGTH qui s’est associée pour l’occasion avec sa filiale marocaine CTHM (Compagnie de Travaux Hydrauliques du Maghreb), créée en 2002, a remporté ce marché en raison d’une offre moins disante de 133 millions de DH.

La filiale de Veolia faisait face à certains ténors du secteur marocain des travaux de génie civil et de la construction de réseaux. Étaient ainsi présentes dans la course, la Sogetrama GLS, filiale de Delta Holding, contrôlée par la famille Fahim, la société Sotradema de la famille Imdlass, la société CAPEP de la famille Ibnou Zahir, la société Atlas Énergie (Atner), fondée et pilotée par Mohamed Zamani, et enfin la Société des travaux agricoles du Maroc (STAM) dirigée par Louis Baudrand.

La construction du port Dakhla Atlantique, doit s’étendre sur 1600 hectares, a été lancée en juin 2022 pour un investissement total de 12,5 milliards de DH avec une entrée en service prévue pour 2028. Situé à 40 km au nord de la ville de Dakhla, il sera doté d’une zone industrialo-logistique, d’une zone d’échange commerciale et d’une autre dédiée à la valorisation des activités de la pêche maritime.

Ce mégaprojet progresse harmonieusement selon le calendrier établi, d’après Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, qui intervenait récemment, en réponse aux questions orales posées par les groupes de la majorité à la Chambre des représentants concernant « le projet de construction du port de Dakhla Atlantique et son niveau d’avancement. À ce jour, précise-t-il, les travaux ont atteint une avancée significative de 12 %, marquée par la finalisation des travaux préparatoires et le lancement de la préparation des blocs de béton ainsi que des matériaux de construction nécessaires à la réalisation des installations finales, telles que le pont maritime et les dispositifs de protection.