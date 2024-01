CAN 2023 : les Lions de l’Atlas les premiers à fouler le sol ivoirien

L’équipe nationale marocaine de football est arrivée dimanche à San Pedro, ville du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire, pour participer à la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football qui aura lieu du 13 janvier au 11 février.



La sélection nationale, qui disputera la phase de poules de la CAN Côte d’Ivoire-2023 dans la ville de San Pedro, évoluera dans le groupe F aux côtés des sélections de la RD Congo, la Zambie et de la Tanzanie. Vedette de la compétition, l’équipe nationale marocaine, demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde au Qatar, est la première à arriver en Côte d’Ivoire. « Conformément au programme d’arrivée des équipes participantes à Abidjan dévoilé sur le site de la Confédération africaine de football (Caf), le Maroc est le premier à fouler, le dimanche 7 janvier 2024, le sol ivoirien », a annoncé le portail sportif abidja.net ajoutant que la sélection de la Guinée-Bissau est arrivée également le même jour.

La délégation marocaine qui comprend 60 membres dont 27 joueurs a rallié, à 18h30, la ville de San-Pedro, dans le Sud-Ouest du pays où l’équipe est basée dans le groupe F en compagnie de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Avant d’arriver à San Pedro, les membres de l’équipe nationale ont effectué une escale à l’aéroport d’Abidjan où ils ont été accueillis par l’ambassadeur de SM le Roi en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, qui était accompagné du ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et de membres de l’ambassade du Royaume. A l’aéroport de San Pedro, des membres de la communauté marocaine établie en Côte d’Ivoire sont venus souhaiter la bienvenue aux Lions de l’Atlas et les encourager à hisser haut le drapeau national lors de cette messe du football continental.

« La Tanzanie, en provenance de Dar-es Salam est attendue le lundi 8 janvier à 12h. Le tenant du titre, le Sénégal arrivera à Abidjan le mardi 9 janvier avant de s’envoler pour Yamoussoukro où il en découdra avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie dans le groupe C de la mort. Ce même mardi, le Mozambique et l’Egypte sont, également, attendus, respectivement, à 17h00 et 20h00 à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny », apprend abidja.net.

Selon la Fédération royale marocaine de football, en prévision de cette 34-ème édition de la CAN, « les Lions de l’Atlas disputeront finalement un match de préparation face à la sélection sierra léonaise le 11 janvier, en remplacement du match face à la Gambie programmé initialement le 7 janvier ».

Les 24 équipes qualifiées pour les phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations de football en Côte d’Ivoire ont été autorisées à convoquer une liste finale de 27 joueurs, au lieu de 23 lors des précédents tournois. La phase finale de la CAN-2023 aura lieu dans les villes ivoiriennes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.