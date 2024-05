Qu’est-ce que le Bell 212, l’hélicoptère crashé de Raïssi encore en service au Maroc ?

Le Bell 212, l’hélicoptère dans lequel le président iranien Ebrahim Raïssi a perdu la vie lors d’un crash dimanche, est un modèle américain qui a été lancé en pleine guerre du Vietnam en 1968.

Ce modèle, aussi connu sous le nom de « Twin Huey » en version militaire, a été introduit en service en 1971 et a été largement utilisé par les forces américaines en Asie du Sud-Est.

Le Bell 212 est une évolution des modèles 204/205, développés initialement en 1959. Doté de deux moteurs Pratt & Whitney de 900 chevaux chacun, il peut transporter jusqu’à 13 passagers, en plus de ses deux pilotes. Cet hélicoptère peut atteindre une vitesse de plus de 250 km/h et dispose d’un rayon d’action de plus de 400 km. Son profil familier rappelle les « Huey » UH-1 Iroquois, célèbres pour leur apparition dans la scène mythique d’ »Apocalypse Now » avec la « Chevauchée des Walkyries » de Wagner en fond sonore.

Lire aussi | De Washington à Moscou, les réactions des principales capitales après la mort du président iranien

Bien que d’abord produit à Fort Worth, au Texas, le Bell 212 a ensuite été fabriqué à Mirabel, près de Montréal au Canada, de 1988 à 1998. Il a également été produit sous licence en Italie par Agusta-Bell.

En 2023, selon le rapport annuel de FlightGlobal, 704 Bell 212 et 412 (sa version à quatre pales) étaient encore en service dans de nombreuses forces armées à travers le monde, incluant l’Angola, la Zambie, l’Argentine, le Maroc et la Turquie.

L’Iran, avant la révolution de 1979 qui a renversé le Chah, allié de Washington, était un grand client d’aéronefs américains. Malgré les sanctions, l’Iran a réussi à maintenir en service plusieurs de ces appareils, y compris une dizaine de Bell 212 : deux pour l’armée de l’Air et huit pour la Marine.

Lire aussi | Le président iranien Ebrahim Raïssi porté disparu après un « accident » d’hélicoptère

Le Maroc, quant à lui, continue d’utiliser le Bell 212 dans ses opérations. Cet hélicoptère reste un élément crucial pour diverses missions grâce à sa robustesse et à sa capacité d’adaptation à différentes conditions.

Bell, la société qui fabrique ces hélicoptères, a été fondée en 1935 et est devenue une filiale de Textron en 1960. L’entreprise se vante d’avoir été la première à certifier un hélicoptère destiné à un usage civil en 1946. En 1947, Chuck Yeager a été le premier à franchir le mur du son sur un avion expérimental Bell X-1, un autre produit de cette entreprise pionnière dans le domaine de l’aviation.

Challenge (avec AFP)