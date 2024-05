Mezzour signe un partenariat avec Visa et Al Barid Bank pour accélérer la digitalisation du commerce

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, Visa et Al Barid Bank ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente (MoU) pour accélérer la digitalisation des secteurs du commerce, de la distribution et de l’industrie au Maroc.

Paraphé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, le président du directoire d’Al Barid Bank, Al Amine Nejjar, et la directrice régionale de Visa pour l’Afrique du Nord, le Levant et le Pakistan, Leila Serhan, ce MoU vise à soutenir la mise en œuvre des stratégies du ministère, notamment dans le développement et la digitalisation du secteur du commerce et de la distribution.

A travers ce partenariat, les parties s’engagent à mutualiser leurs efforts pour soutenir la mise en œuvre des stratégies du ministère, en mettant en place un plan d’action conjoint pour contribuer à renforcer l’autonomisation et la compétitivité des entreprises du secteur du commerce via notamment l’accélération de leur digitalisation et leur inclusion financière.

Lire aussi | Concurrence déloyale: Le grand blues des producteurs Marocains

S’exprimant à cette occasion, Mezzour a indiqué que « ce partenariat revêt une importance capitale et illustre notre engagement continu à accélérer le virage digital du secteur du commerce et de la distribution », notant que la digitalisation des paiements représente un outil efficace pour permettre aux commerçants de moderniser leurs activités. « En unissant nos efforts avec l’expertise du leader mondial des paiements numériques et l’expertise en la matière d’Al Barid Bank, nous aspirons à réussir l’inclusion financière de nos commerçants et Très petites entreprises (TPE) qui auront accès à des solutions digitales innovantes susceptibles d’optimiser leurs opérations commerciales, renforçant ainsi leur autonomisation et leur compétitivité », a affirmé le ministre.

Dans ce contexte, Leila Serhan a fait part de l’engagement de Visa à soutenir les TPE, qui sont une structure fondamentale et essentielle pour maintenir le caractère unique et spécifique de l’économie marocaine, notant que que celles-ci représentent plus de 90% des entreprises marocaines et contribuent de manière significative à l’économie, générant plus de 20% du PIB national. « Grâce à notre partenariat, nous nous engageons à encourager l’innovation et à soutenir les progrès du Maroc en matière de technologie et de commerce », a-t-elle assuré. Pour sa part, Nejjar a expliqué que la digitalisation des paiements et plus généralement le développement d’une économie numérique, s’inscrit désormais dans l’ère du temps, et permettra au-delà de la facilitation des transactions, d’instaurer une dynamique économique vertueuse, qui permettra naturellement d’accroitre les revenus des commerçants et des TPE.

Lire aussi | Le jeu de dump de la Turquie

« C’est donc avec fierté qu’Al Barid Bank s’engage aujourd’hui au côté du ministère de l’Industrie et du Commerce pour apporter sa pierre à l’édifice d’un projet structurant et à portée nationale, qui ambitionne plus largement de promouvoir le Maroc en tant que hub leader pour la retail tech à l’échelle africaine et mondiale », a-t-il ajouté. Dans le cadre de ce partenariat, Al Barid Bank, en sa qualité de banque citoyenne agissant en faveur de l’inclusion financière, 1er émetteur de cartes mais aussi acteur dans le domaine de l’acquisition monétique, s’engage aux côtés des TPE et des commerçants pour les accompagner dans leur développement par la mise à disposition de solutions digitales efficientes et intuitives couvrant toute la chaine de valeur et conçues spécifiquement pour ces cibles.

Pour Visa, leader mondial des paiements numériques, ce partenariat s’inscrit dans le cadre de son programme visant à accélérer la transformation digitale en Afrique, à déployer de nouvelles technologies innovantes et à approfondir la collaboration avec ses partenaires au Maroc. Ainsi, Visa mobilisera toute son expérience pour l’expansion de l’acceptation grâce à des solutions digitales novatrices complétées par la mise à disposition de ses plateformes d’éducation financière.