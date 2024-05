Le vrai du faux de la délocalisation de Derb Omar à Mediouna

L’annonce concernant la délocalisation des activités commerciales de Derb Omar vers la préfecture de Mediouna continue de susciter des interrogations parmi les commerçants et les habitants de Casablanca. Mais qu’en est-il réellement de ce projet ?

La perspective d’une délocalisation des activités commerciales de Derb Omar vers la préfecture de Mediouna à Casablanca soulève des interrogations quant à sa faisabilité et à ses implications.

D’après les informations rapportées par le quotidien Assabah dans sa livraison du jeudi 7 mai, les autorités locales de Casablanca, en concertation avec les représentants des commerçants, planifient le déplacement des activités commerciales de Derb Omar vers la préfecture de Mediouna. Cette décision vise principalement à désengorger le centre-ville de Casablanca, fréquemment paralysé par la circulation des grands camions.

Dans une entrevue avec nos confrères, le secrétaire général de l’Association des commerçants et professionnels de Derb Omar, Said Farah, a clarifié certains points. Il explique qu’une zone logistique de 42 hectares sera érigée à Mejjatia, à Oulad Taleb, dans la province de Mediouna, destinée aux camions et aux entrepôts. Il précise également que les magasins ne seront pas délocalisés à Mediouna, mais que de nouveaux entrepôts seront ajoutés à Derb Omar.

Farah souligne également que la majorité des marchandises transportées par les camions à Derb Omar ne sont pas directement liées au quartier, mais proviennent d’usines, de sociétés ou d’entrepôts extérieurs. Cette situation contribue à la congestion du quartier, déjà fortement impacté par le trafic.

Showroom et espaces d’exposition

Les discussions entre les autorités de la ville, dont le Wali Mohammed Mhidia et la maire Nabila Rmili, et les représentants des commerçants ont également porté sur des aspects pratiques, tels que la superficie des entrepôts qui seront mis à la disposition des commerçants de Derb Omar, ainsi que la mise en place de services essentiels tels que des espaces de restauration, des stations-service et des postes de police pour assurer la sécurité.

Ce plan implique le déplacement de toutes les grandes activités commerciales de Derb Omar vers la préfecture de Mediouna, transformant ainsi les 10 000 commerces en espaces d’exposition et de showroom.

Le processus a été élaboré lors de réunions présidées par le Wali de Casablanca, avec la participation de représentants de la commune, de la préfecture d’Anfa et de la région Casablanca-Settat, ainsi que des acteurs de la Chambre du commerce, des associations, des professionnels et de MEDZ, une filiale de la CDG, rapporte le journal arabophone.

Il a été convenu d’interdire l’accès des grands camions au marché historique de Derb Omar, permettant ainsi de désengorger le centre-ville de Casablanca et ses environs de ces véhicules encombrants. Les activités de livraison et de recharge seront déplacées en dehors du centre-ville pour préserver la tranquillité des commerces existants, tandis que les livraisons effectuées par des voitures restent autorisées.