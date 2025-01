Ligne RER, 18 gares, LGV… l’ambitieux futur visage ferroviaire de Marrakech

Dans un mouvement stratégique qui marque une étape clé dans l’évolution des infrastructures ferroviaires au Maroc, le projet du futur réseau ferroviaire mixant RER et LGV entre Marrakech et Benguerir prend forme. Ce projet monumental s’inscrit dans une dynamique de transformation nationale visant à répondre aux besoins croissants en matière de transport rapide et efficace.

En élargissant l’extension de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) jusqu’à Marrakech, ce projet ambitionne de moderniser et d’interconnecter les réseaux de transport de la ville ocre et de sa banlieue, afin de renforcer l’économie et l’accessibilité régionale.

Une réponse à des besoins croissants

Selon Le Desk, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) prévoit la construction de 18 nouvelles gares LGV et RER dans le cadre de ce projet ambitieux. Ces infrastructures serviront à intégrer les besoins de transport local et de proximité avec ceux des trajets longue distance. L’objectif principal est de créer un réseau fluide et interconnecté reliant les différentes parties de la région de Marrakech-Safi. Parmi ces nouvelles infrastructures, on retrouve notamment une seconde gare LGV à Marrakech et quatre gares RER stratégiquement réparties.

Ces gares de dernière génération, conçues pour intégrer des technologies avancées, promettent d’offrir un confort optimal aux passagers tout en répondant aux exigences environnementales actuelles. En adoptant des solutions écologiques et des innovations technologiques, l’ONCF souhaite améliorer la qualité des services de transport tout en optimisant l’efficacité énergétique de ces installations.

Benguerir : une nouvelle gare pour une ville verte

Parmi les infrastructures phares, la nouvelle gare LGV prévue à Benguerir jouera un rôle central dans ce projet. Située à proximité de l’Université Mohammed VI Polytechnique, cette gare est décrite comme une « cité du savoir smart et écologique ». Elle incarnera une planification urbaine moderne, alliant durabilité et connectivité. Ce choix stratégique vise à renforcer les capacités de transport tout en promouvant un développement urbain intégré et durable.

En outre, deux nouvelles gares RER verront le jour à Sidi Bou Othmane et Sidi Ghanem, des zones industrielles clés pour la région. Ces stations faciliteront les déplacements des travailleurs entre les zones urbaines et industrielles, renforçant ainsi la productivité économique et réduisant les délais de transport.

Une ambition élargie pour la Coupe du Monde 2030

Comme le rapporte Le Desk, une des composantes majeures de ce projet est l’intégration d’une gare RER située près du Grand Stade de Marrakech. Cette gare, stratégiquement localisée au nord de la ville, jouera un rôle primordial dans l’organisation des événements internationaux, notamment la Coupe du Monde 2030, dont les préparatifs s’accélèrent. En offrant une accessibilité optimisée au stade, elle contribuera à attirer un plus grand nombre de visiteurs et à renforcer l’économie locale.

L’interopérabilité constitue un des axes stratégiques de ce projet. En créant des hubs multifonctionnels, l’ONCF ambitionne de connecter efficacement les différents modes de transport : LGV, RER et Trains Nouveaux Régionaux (TNR). Ces gares seront conçues comme des centres névralgiques facilitant la mobilité intermodale. Selon l’ONCF, cette vision vise à fluidifier les déplacements, répondant ainsi aux attentes d’une population toujours plus mobile et exigeante.

Une infrastructure moderne et écologique

Avec un budget alloué de 460 millions de dirhams, le projet repose sur des infrastructures de pointe. Outre leur efficacité technologique, ces gares respecteront des normes strictes en matière de développement durable. Ce volet écologique s’inscrit dans les objectifs globaux du Maroc, qui vise à concilier modernité et respect de l’environnement. Ces efforts témoignent de l’engagement du pays à relever les défis climatiques tout en répondant aux besoins croissants de mobilité.

Avec ce projet visionnaire, le Maroc réaffirme son positionnement en tant que leader régional en matière d’infrastructure ferroviaire. Ce réseau ferroviaire mixte incarnera une avancée majeure dans le paysage des transports, promettant de transformer durablement la connectivité et la mobilité dans le pays.