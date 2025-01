Israël et le Hamas signent enfin un accord de cessez-le-feu après 15 mois de guerre [Vidéo]

Israël et le Hamas ont accepté mercredi un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d’otages, après 15 mois d’une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et plongé dans le chaos le territoire palestinien. Le Qatar, qui a mené la médiation, vient de préciser que la trêve entrera en vigueur dimanche 19 janvier 2025.

Les négociations indirectes qui piétinaient depuis des mois s’étaient accélérées ces derniers jours en vue d’une trêve associée à une libération d’otages retenus dans la bande de Gaza depuis l’attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

Cette attaque a déclenché en riposte une offensive israélienne qui a réduit en ruines une grande partie du territoire et provoqué une crise humanitaire majeure.

Lire aussi | Un émissaire de Trump au Qatar pour discuter d’une trêve à Gaza

A l’annonce du cessez-le-feu, des milliers de Palestiniens ont exulté à travers la bande de Gaza, dont la quasi-totalité des 2,4 millions d’habitants ont fui leur foyer pour tenter d’échapper aux combats et aux bombardements.

L’accord âprement négocié par les médiateurs internationaux, Qatar, Etats-Unis et Egypte, et conclu à quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, prévoit un échange d’otages israéliens contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël.

« Nous avons un accord sur les otages » à Gaza, a lancé le président élu américain, tandis qu’un responsable américain a confirmé qu’un accord avait été conclu.

Lire aussi | Les négociations pour une trêve à Gaza au « stade final » à quelques jours du retour de Trump à la Maison Blanche

« Un accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération d’otages a été atteint à la suite de la rencontre du Premier ministre qatari (Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani), avec les négociateurs du Hamas et, séparément, avec les négociateurs israéliens », a annoncé à l’AFP une source proche des discussions.

Celebrations in Gaza right now❤️ pic.twitter.com/DYjXjdHcAA — Suppressed News. (@SuppressedNws) January 15, 2025

Dans une première phase, 33 otages devraient être libérés, en commençant par les femmes et les enfants, en échange d’un millier de Palestiniens détenus par Israël, selon deux sources proches des négociations.

La deuxième phase concernera la libération des derniers otages, « les soldats et les hommes en âge d’être mobilisés », ainsi que le retour des corps des otages morts, selon le Times of Israel.

Un responsable israélien a cependant prévenu mardi qu’Israël ne quitterait « pas Gaza tant que tous les otages ne seront pas rentrés, les vivants et les morts ».

Challenge (Avec AFP)