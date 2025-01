Terrorisme et Mondial 2030 au menu d’entretiens entre Hammouchi et le Commissaire général d’information espagnol

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a reçu, mercredi à Rabat, le Commissaire général d’information espagnol, Javier Antonio Susín Bercero, en visite au Maroc à la tête d’une délégation sécuritaire de haut niveau.

Cette visite revêt une importance capitale étant donné que le commissaire général d’information espagnol, nouvellement nommé, a choisi le Maroc pour sa première visite à l’étranger dans l’objectif de promouvoir les relations de coopération bilatérale dans le domaine de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, indique un communiqué de la Direction générale de la Surveillance du territoire.

A cette occasion, Hammouchi et son homologue espagnol ont eu des entretiens intenses axés sur l’évaluation des risques et des menaces terroristes dans les différents foyers de tension à travers le monde, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, ainsi que sur la valorisation et le renforcement des opérations menées conjointement pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Les deux parties ont passé en revue le rôle que peuvent remplir les services de la DGST dans le cadre des efforts conjoints à l’occasion de la Coupe du monde 2030, organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, en particulier l’aspect relatif au renseignement pénal, à la proactivité et à la neutralisation de tous les dangers à la sécurité publique.

Au cours de ces entretiens, le Commissaire général d’information espagnol s’est félicité du niveau distingué de la coopération avec le Royaume du Maroc, affirmant que l’Espagne a pu être épargnée d’attentats terroristes dangereux grâce aux informations décisives et hautement fiables fournies par les services de la DGST.

Le responsable espagnol a, en outre, exprimé le souhait de son pays de continuer à tirer profit du soutien de la DGST pour faire face au terrorisme, particulièrement dans un contexte mondial marqué par des défis sécuritaires grandissants et complexes. Il a en outre insisté sur l’importance de renforcer les opérations conjointes et les arrestations simultanées, menées par les services de sécurité des deux pays dans les milieux radicalisés aussi bien au Maroc qu’en Espagne.

Les discussions entre les deux parties ont été marquées par la convergence de vues sur l’impératif de consolider et d’intensifier les mécanismes communs de coopération sécuritaire dans les divers domaines, y compris la lutte antiterroriste et l’extrémisme violent, de sorte à affronter conjointement les risques qui planent sur la sécurité des deux pays voisins, conclut le communiqué.

Cette visite illustre le stade avancé du partenariat sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne, tout comme elle révèle la demande accrue sur le modèle sécuritaire marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.