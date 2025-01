Geely Maroc : un nouveau SUV et des ambitions renouvelées en 2025

Geely Maroc vient fraîchement de dévoiler le Cityray, un SUV qui compte bien tirer son épingle du jeu dans le segment C et qui mise sur ses nombreux atouts pour convaincre la clientèle.

Tous les indicateurs sont au vert pour Geely Maroc en ce début d’année 2025. La filiale automobile de Bamotors peut se targuer d’un bon bilan commercial pour l’année 2024. «Nous avons réussi à consolider notre position en tant qu’acteur clé du marché automobile marocain. En 2024, nous avons vendu 521 véhicules, ce qui nous a permis de nous placer parmi les trois premières marques chinoises dans le Royaume», a souligné Sébastien Nicolas, Directeur général de Geely Maroc lors de la conférence de presse nationale dédiée au lancement du Cityray.

Lire aussi | Les ventes de voitures électriques en hausse de 25% dans le monde en 2024

Il faut dire que l’importateur marocain de la marque chinoise a su capitaliser sur la mobilisation de ses équipes et sur une gamme de véhicules qui a progressivement séduit les clients au fil des mois. En outre, la marque bénéficie d’un vaste réseau de distribution comprenant cinq points de vente et dix points de service. «Aujourd’hui, on voit que la marque Geely est plus attractive, non seulement pour les consommateurs, mais aussi les investisseurs, c’est-à-dire les concessionnaires», renchérit M. Nicolas. Justement, Geely continue à tisser sa toile dans le Royaume. En effet quatre nouvelles concessions devraient être inaugurées cette année. Il faut ajouter à cela l’élargissement de la gamme de véhicules. En plus du Cityray qui constitue actuellement la grosse nouveauté de la marque dans le Royaume, quatre autres modèles inédits vont venir agrémenter au fil des mois les plateformes automobiles estampillées Geely.

Lire aussi | Vignette automobile: la DGI souligne le bénéfice du paiement en ligne

Un SUV du segment C

Capitalisant sur sa silhouette bien dans l’air du temps et surtout bien en phase avec les derniers canons stylistiques de Geely, le Cityray reprend quelques détails cosmétiques qui ont contribué au succès de certains modèles de la marque, dont le petit frère Coolray, à l’instar de son aileron sportif et de ses doubles sorties d’échappement. L’éclairage avant à 256 diodes à LED, avec ses feux distinctifs, ne passe pas inaperçu, tout comme les feux arrière à arc lumineux. L’habitacle, lui aussi, n’est pas en reste, avec une ergonomie soignée et des matériaux de bonne facture.

Lire aussi | Le marché automobile marocain rebondit en 2024

Pas de surprise s’agissant de l’espace intérieur qui s’avère spacieux et confortable pour les occupants. Ces derniers pourront profiter des nombreuses fonctionnalités technologiques, y compris un écran tactile, des systèmes de navigation avancés et de la connectivité pour les smartphones. À noter que l’éclairage d’ambiance à 72 couleurs ajoute une dimension sensorielle bien particulière. Les équipements de sécurité ne manquent pas puisque l’on recense jusqu’à six airbags et des systèmes d’assistance à la conduite avancés, tels que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie et la surveillance des angles morts. Le système de caméras 360° et les alertes avancées de prévention des collisions renforcent encore cette sensation de sécurité.

Lire aussi | Vignette 2025 : ce qui change cette année

Sous le capot, on retrouve un 1,5 litre essence turbocompressé de 174 chevaux, épaulé par une boîte de vitesses à 7 rapports et à double embrayage. Ajoutez à cela quatre modes de conduite (Eco, Confort, Sport et Intelligent) qui s’adaptent à toutes les situations. Trois finitions distinctes sont disponibles (Confort, Premium, Sport+) ; dès l’entrée de gamme, on dispose des jantes en alliage de 18 pouces, d’un écran tactile HD de 13,2 pouces, et des équipements de sécurité avancés comme une caméra de recul et des radars de stationnement arrière.

Lire aussi | Pétrole: la demande mondiale en légère hausse, les sanctions américaines planent sur les approvisionnements

À moins d’opter pour la finition intermédiaire qui reçoit notamment un toit ouvrant panoramique, une caméra panoramique 360°, et des systèmes d’assistance comme le détecteur d’angles morts et l’assistance de changement de voie. Enfin, la version la plus huppée intègre des équipements exclusifs comme des jantes de 19 pouces, des sièges avant électriques avec fonction mémoire pour le conducteur, et un éclairage d’ambiance personnalisable. Avec ses équipements variés et ses finitions distinctives, le Geely Cityray se négocie actuellement à un tarif de lancement très compétitif de 249 900 DH s’agissant de la finition d’entrée de gamme «Confort».