Au nom de la famille ! L’interview choc d’Achraf Hakimi [Vidéo]

En dehors et sur le terrain, Achraf Hakimi affiche une attitude exemplaire, devenant un modèle pour les gamins au Maroc et ailleurs. Au-delà du grand professionnel qu’il est, le Lion de l’Atlas vient de révéler une autre facette de lui dans le podcast ABTalks.

Tout ce qu’il entreprend dans la vie, Hakimi le fait au nom de la famille ! C’est sa principale motivation, sa grande fierté et son refuge contre les trahisons et les déceptions qui peuvent provenir du monde extérieur. Il a peu d’amis, mais il a une confiance sans limites dans ses parents, ses frère et sœur.

Pour une fois où il n’était pas question de football, l’animateur du podcast, l’Emirati Anas Bukhash, a réussi à embarquer Achraf Hakim dans un échange de haut vol sur des questions privées, parfois très intimes. A peine 26 ans, le Lion de l’Atlas a démontré une profonde connaissance des choses de la vie et une parfaite maîtrise de la complexité des relations humaines.

Il faut dire que l’expérience amère de son divorce, les accusations d’agression sexuelle et le chantage qui s’en est suivi l’ont aidé à devenir plus mature. Comme il l’admet lui-même, ses séquences, conjuguées à la perte d’amis d’enfance, lui ont fait comprendre qu’il ne peut pas mener une existence normale comme les jeunes de son âge.

Issu d’une famille modeste et ayant vécu une enfance difficile, Achraf Hakimi raconte que son rêve était de devenir footballeur professionnel pour que les siens n’auront pas à manquer de quoi que ce soit. Quand l’heure de la gloire a sonné, il n’a jamais oublié d’où il vient, ni à qui il doit le succès.

Il a surtout gardé en tête comment sa maman, « la patronne de la maison », a travaillé très dur, s’est presque privée de tout pour qu’il puisse réaliser son rêve. Ce n’est pas la première fois qu’il raconte son histoire, mais c’est la première fois qu’il en parle avec force de détails et avec autant de sincérité, de vérité et d’émotion.

Quand Bukhash évoque ses deux enfants, issus de son divorce, Achraf Hakimi n’a pas pu s’empêcher de verser une petite larme. Un moment poignant de l’interview qui en dit long sur la place toute particulière qu’ils occupent désormais dans sa vie, surtout qu’il ne peut pas être toujours présent pour eux, en raison de ses engagements professionnels.

Né et grandi en Espagne, le joueur du PSG est resté fortement imprégné des valeurs marocaines : amour de la famille, attachement à l’image de la maman et disposition à tout sacrifier pour les enfants. Un bel exemple pour les Marocains du monde et une sublime inspiration pour les générations futures.