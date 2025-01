Voici pourquoi le géant danois des conteneurs a choisi le Maroc et Tanger Med

Le port de Tanger Med, grande plateforme portuaire et industrielle du Maroc, s’est imposé comme un hub logistique et industriel stratégique dans la région méditerranéenne et au-delà. Sa capacité à attirer des acteurs majeurs du transport maritime est le fruit d’une combinaison de facteurs économiques, logistiques, géographiques et institutionnels.

C’est le cas Maersk, qui vient de renoncer au port d’Algésiras pour faire escale, désormais, à Tanger Med. Quels sont donc ces atouts qui fondent cette attractivité et qui intègrent, de plain-pied, ce port en plein essor, dans la grande compétition mondiale ?

Une position géographique stratégique

Tanger Med se trouve à la croisée de routes maritimes internationales majeures, dans le détroit de Gibraltar, reliant l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. Cette localisation, au demeurant commune au port d’Algésiras, permet au port de capter un trafic maritime mondial dense, en faisant une plateforme incontournable pour les échanges entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Lire aussi | Protocole d’accord entre CMA CGM et TANGER MED

Des infrastructures de pointe

Avec une capacité de traitement élevée, Tanger Med est le premier port à conteneurs d’Afrique et de Méditerranée, dépassant la capacité de 9 millions d’EVP (Équivalent Vingt Pieds) par an. C’est aussi un port doté des technologies les plus avancées avec des systèmes numériques performants pour optimiser la gestion des flux, réduire les délais et améliorer la compétitivité. Par ailleurs, la flexibilité opérationnelle de Tanger Med n’est pas le moindre des atouts, qui lui permet d’accueillir les plus grands navires au monde grâce à des terminaux adaptés, ce qui est un critère décisif pour des géants comme Maersk.

De même,Tanger Med est connecté à plus de 180 ports dans 70 pays, assurant une fluidité des échanges à l’échelle mondiale. Cette connectivité est un argument clé pour les compagnies maritimes, qui cherchent à minimiser les délais et maximiser leur efficacité.

Un pôle industriel intégré

Autour du port, le complexe Tanger Med dispose de zones industrielles et logistiques attractives, accueillant plus de 1 100 entreprises opérant dans divers secteurs, notamment l’automobile (Renault, Stellantis), l’aéronautique, l’électronique, le textile…

Ces entreprises bénéficient d’un accès direct aux réseaux maritimes et terrestres, réduisant les coûts logistiques.

Lire aussi | Tanger Med intègre le Top 3 mondial des meilleurs ports à conteneurs

En outre, Tanger Med est connecté à plus de 180 ports dans 70 pays, assurant une fluidité des échanges à l’échelle mondiale. Cette connectivité est un argument clé pour les compagnies maritimes, qui cherchent à minimiser les délais et maximiser leur efficacité.

Des coûts compétitifs

Le Maroc propose une main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs industriels et logistiques à des coûts compétitifs. Il en va de même pour les coûts des services portuaires à Tanger Med qui sont généralement inférieurs à ceux de ses concurrents, comme Algésiras, renforçant ainsi son attractivité.

Par ailleurs, les entreprises installées dans les zones franches autour de Tanger Med bénéficient d’avantages fiscaux et douaniers, rendant leurs activités plus rentables.

Une ambition écologique affirmée

Tanger Med intègre des pratiques respectueuses de l’environnement, en adoptant des solutions énergétiques durables, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les entreprises soucieuses de leur empreinte carbone.

Lire aussi | 581 millions de dirhams pour réaménager Tanger et sa région

L’arrivée de Maersk à Tanger Med est également le fruit d’un partenariat renforcé. Le géant danois du transport maritime voit dans Tanger Med un point névralgique pour ses opérations en Afrique, en Europe et au-delà, notamment grâce à la rapidité des services portuaires et la fiabilité des infrastructures.

Avec une position géographique unique, des infrastructures modernes, une connectivité mondiale et un écosystème industriel florissant, Tanger Med s’impose comme un acteur clé de la logistique maritime internationale.