CFG Bank enregistre une hausse de 58% du RNPG en 2024

Le Résultat net part du groupe (RNPG) de CFG Bank a atteint 262 millions de dirhams (MDH) en 2024, en hausse de 58% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette croissance est portée par l’ensemble des métiers de la banque, notamment en termes de production de crédits et de collecte de dépôts, explique un communiqué de CFG Bank, dont le Conseil d’administration s’est réuni mercredi pour examiner l’activité de la Banque et du Groupe en 2024.

D’après la même source, l’encours des crédits s’est établi à 15,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2024, en hausse de 28%, soit une production nette de 3,4 MMDH, portée principalement par le segment « Entreprises ».

De même, le produit net bancaire (PNB) récurrent, décomposé en de marge d’intérêt et commissions, s’est établi à 781 MDH, en progression de 38%, tandis que le PNB à caractère moins prévisible (intermédiation boursière, trading obligataire et actions, corporate finance) a atteint 161 MDH, contre 92 MDH en 2023, porté par un marché obligataire et actions favorables en 2024.

Le résultat brut d’exploitation (RBE) a progressé à un rythme plus soutenu que le PNB, malgré une hausse plus marquée des charges en 2024, en lien avec la relance du programme d’investissements.

Par ailleurs, sous réserve de l’aval du régulateur, le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée générale un dividende de 3,30 dirhams par action, identique à celui de l’année dernière, et payable en juin 2025.