Cinq candidats à la succession du Nigérian Adesina Akinwumi à la tête de la BAD

La Banque africaine de développement (BAD) a publié, vendredi 21 février, une liste officielle comprenant les noms de cinq candidats à la succession du Nigérian Adesina Akinwumi à la tête de l’institution continentale.

Les prétendants sont le Mauritanien Sidi Ould Tah, le Sénégalais Amadou Hott, la Sud-Africaine Tshabalala Bajabulile Swazi, le Tchadien Abbas Mahamat Tolli et le Zambien Maimbo Samuel Munzele, selon la liste publiée par le site Internet de la Banque, au terme des délibérations du comité directeur du conseil des gouverneurs.

L’élection du nouveau président de la Banque africaine de développement aura lieu le 25 mai prochain à Abidjan, où se trouve le siège de l’institution dirigée depuis 2015 par M. Akinwumi.

Le Maroc est l’un des principaux clients de la BAD. En date d’avril 2024, le portefeuille actif de la Banque dans le Royaume comprenait 34 projets pour un engagement total de plus de 3,38 milliards de dollars.

Les opérations couvrent huit secteurs : énergie (24 % du total des engagements), transport (15 %), social (13 %), industries et mines (13 %), agriculture (12 %), eau et assainissement (10 %), gouvernance/multisectoriel (7 %) et financier (6 %).