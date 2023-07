PORTRAIT. Othman Ktiri, fondateur et PDG d’Ok Mobility Group

Récemment, la rumeur s’est propagée quand les médias espagnols l’ont relayée, faisant état de l’intention d’Othman Ktiri, l’Ingénieur d’origine marocaine établi à Majorque et propriétaire de OK Mobility, la plus grande société de location de voitures d’Espagne, de s’introduire en Bourse, affirmant que l’entrepreneur serait en pourparlers avec plus de cinq banques internationales pour faire une offre publique de vente (OPV) et de souscription, à la faveur de la reprise d’une activité qui a beaucoup souffert avec la pandémie.

Les compétences marocaines de l’étranger constituent un vivier dans lequel le Maroc peut puiser pour le transfert du savoir-faire et d’expertise. Qu’il s’agisse d’éminents chercheurs et scientifiques ou de décideurs, elles forment une élite certaine. Othman Ktiri fait partie de celles-ci, sélectionnées dans le dossier de notre magazine Challenge «Compétences marocaines de l’étranger : le défi de la mobilisation», paru le 21 juillet dernier.

Mais Othman Ktiri, dont la valeur de l’entreprise est estimée entre 1,25 et 1,5 milliard d’euros, a été catégorique : « aucune décision n’a été prise et aucun geste n’a été fait pour faire avancer les étapes de ce processus, et encore moins pour que cette option devienne une réalité aujourd’hui », a-t-il répondu au média espagnol Hosteltur qui l’a interrogé, récemment.

Pourtant, a priori, il n’y a aucun lien logique entre la formation académique et le parcours professionnel de cet agronome de formation né au Maroc. Arrivé à Palma de Majorque pour effectuer des stages en relation avec ses études, Othman Ktiri, né en 1979 à Casablanca, travaille d’abord pour des enseignes de la grande distribution, française comme espagnole. Il a ensuite négocié un léger virage pour s’initier au volet commercial en intégrant un groupe français d’automobile. C’est auprès de ce constructeur automobile de renom qu’il va découvrir sa passion pour l’univers des quatre roues et sa vocation entrepreneuriale.

Après deux ans au sein de cette entreprise, en 2005, Othman décide de lancer sa propre entreprise de distribution automobile, Logic Auto, qui a évolué pour devenir aujourd’hui Ok Mobility, une multinationale de vente et de location de véhicules constituée de plus de 700 employés et implantée dans 11 pays avec 60 agences : l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne, la Grèce, Malte, la Croatie, le Monténégro, la Serbie et les États-Unis et le Maroc depuis mai dernier, notamment au sein de l’aéroport de Marrakech-Menara.