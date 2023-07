Maroc. Industrie cinématographique : l’approche de Bensaid pour redynamiser le secteur

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a révélé une série de mesures pour promouvoir le secteur cinématographique au Maroc. Ces initiatives ont été annoncées à l’issue de la réunion du conseil d’administration du Centre cinématographique marocain (CCM) à Rabat.

Parmi les mesures adoptées, la création d’une commission mixte entre le ministère et les professionnels du secteur cinématographique a été approuvée. Cette commission aura pour mission d’identifier les défis auxquels le secteur fait face, dans le but de renforcer l’industrie culturelle marocaine et faciliter les investissements dans le domaine cinématographique, considéré comme porteur d’avenir.