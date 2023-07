Edito. Ne jamais désespérer d’espérer

Les aspects les plus apparents et les plus insupportables de la pauvreté, socialement et humainement, font appel à des actions urgentes et ponctuelles. C’est souvent le cas du contexte exceptionnel des catastrophes naturelles. Mais c’est aussi le cas des situations historiques complexes où les obstacles au développement sont de nature économique et politique. Economique, dans la mesure où des intérêts illégitimes se sont accumulés et stratifiés. Politique, comme instrument de défense et de maintien de ces intérêts. De ce fait, la pauvreté n’est donc pas une fatalité.

Après l’indépendance, le grand rêve de la génération des nationalistes marocains, autour du Souverain feu Mohammed V, a été de construire un « Etat moderne », un Etat sans analphabètes, avec une population « éduquée et en bonne santé », une économie nationale forte, garantissant une justice sociale, et un mode de gouvernance participatif, respectueux des droits humains, au sens universel du terme. Ce rêve non réalisé a été plusieurs fois ajourné. « Années de plomb », conflit du Sahara, programmes d’ajustement structurel (…). Et pourtant, ce rêve est toujours vivant.